Roland Kaiser: Hammer! Jetzt sickert es durch

Große Neuigkeiten zu Roland Kaiser!

Der Schlagerstar ist seit nunmehr über 50 Jahren im Showbusiness tätig, hat große Hallen gefüllt und kennt die Bühnen Deutschlands in und auswendig.

Doch jetzt wagt sich der Sänger neben der Musik auch in ein anderes Genre: dem Kino.

Roland Kaiser: Hammer bahnt sich an

Wie „Schlager.de“ berichtet, wird Roland Kaiser noch in diesem Jahr im Kino zu sehen sein! Damit macht der 72-Jährige bald den Sprung von der Bühne auf die große Leinwand. Bisher ist es anscheinend noch streng geheim, was seine Fans ab dem 21. Oktober erwarten können, da nämlich soll sein neues Meisterwerk in rund 400 Kinos zu sehen sein.

Nur so viel weiß „Schlager.de“ schon: Es handelt sich um einen Konzertfilm, in dem es unter anderem Backstage-Einblicke für Fans geben wird, sowie private Momente von dem Star. Und er taucht nicht alleine darin auf: Auch Star-Kollegen wie Maite Kelly, die erst kürzlich in den höchsten Tönen von Roland Kaiser geschwärmt hatte (hier mehr >>>), werden in seinem Konzertfilm Platz finden und zu Wort kommen.

Vier Monate lang wurde der Kultstar für sein neuestes Projekt von Kameras begleitet, unter anderem während seines Gigs in Leipzig im Sommer 2024. An Kameras dürfte sich der Schlagerstar nach so vielen Jahren in der Branche gewöhnt haben, was aber sagt er, wenn er sich demnächst auf der großen Kinoleinwand sieht?

Noch hat sich Roland Kaiser nicht selbst zu dem geheimen Projekt geäußert, doch wie man den Sänger kennt, der mittlerweile über 200.000 Follower bei Instagram hat, wird er seine Vorfreude auf den 21. Oktober sicher Schritt für Schritt mit seinen Fans teilen.

Roland Kaiser: „Das sind die schönen Momente im Leben“

Am Montag (3. Februar) war der Musiker im Zoo Palast in Berlin, wo das Release Event für sein neues Album „Marathon“ stattfand. Dieses wird diesen Freitag (7. Februar) veröffentlicht.

Und auch wenn die Karriere des 72-Jährigen immer noch weiter bergauf geht, gibt es auch genügend kleine Dinge, die ihn noch glücklich machen. Bei seinem Event in Berlin verriet Roland Kaiser dazu:

„Es sind die Momente mit meiner Familie, wenn mir meine Tochter oder mein Sohn mir sagen: ‚Papa, ich liebe dich‘. Oder meine Frau mir das sagt. Oder wenn wir einfach diese Momente genießen können, wenn die Familie zusammenkommt. Oder mit guten Freunden zusammen sein und gute Gespräche zu führen. Das sind die schönen Momente im Leben.“