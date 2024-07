Roland Kaiser feiert Kaisermania-Auftakt: Doch SIE fehlt

Die Roland-Kaiser-Festspiele gehen weiter. Nachdem der Gentleman des deutschen Schlager im Rahmen seines 50-jährigen Bühnenjubiläums bereits einige Stadion mit seiner Anwesenheit beehrte, sollen die Konzerte dieser Tage ihren Höhepunkt erreichen. Die „Kaisermania“ ist gestartet.

Am Freitagabend (26. Juli 2024) spielte Roland Kaiser das erste seiner insgesamt vier Konzerte am Dresdner Elbufer. Tausende waren gekommen, um ihrem Roland entweder direkt vor der Bühne, oder auch auf den zahlreichen Flächen rund um das Gelände herum zuzuhören. Einzigartige Momente für die Ewigkeit.

Roland Kaiser: Fans wünschen sich „Affäre“

Und so waren nach dem ersten Konzert nicht nur Roland Kaiser, sondern auch seine zahlreichen Fans in Hochform. „Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich bedanke mich bei Euch allen für eine sensationelle Auftakt-Show der KAISERMANIA 2024 hier in Dresden! Es ist wunderschön wieder bei Euch zu sein“, schrieb Kaiser und sprach seinen Fans damit wohl aus der Seele. Wobei es aber auch Kritik am ersten der vier Konzerte gab.

So bemängeln zahlreiche Fans via Instagram, dass Roland Kaiser ausgerechnet den Song „Affäre“, die Hommage an die Stadt Dresden, vergessen habe. „War großartig anzuhören, nur leider ist es keine Kaisermania ohne DIE ultimative Dresden-Hymne Affäre“, schreibt beispielsweise ein Fan. Eine andere Anhängerin ergänzt: „Ich habe Affäre auch vermisst.“ Eine Dritte schreibt: „Affäre hat leider gefehlt. Das ist das Lied, was einfach dazu gehört.“ Während ein anderer Fan schreibt: „Danke Roland, es war ein tolles Konzert. Aber wo war dein Lied für Dresden – Affäre?“

Und auch bei Facebook war die Enttäuschung groß. „Konzert war wunderbar. Danke dafür. Aber: Warum ohne Affäre?“, fragte dort eine Anhängerin. Und eine andere ergänzte: „Es war mega. Auch die Auswahl der Songs war einfach toll. Nur Affäre hat gefehlt, die gehört doch nach Dresden.“