Roland Kaiser macht es offiziell: Nun ist es raus – „Überraschung“

Es ist soweit: Roland Kaiser macht es seit langer Zeit wieder möglich. Der Schlagerstar steht bald nicht nur im Rahmen seiner legendären „Kaiser-Mania“ wieder auf der Bühne, sondern ist auch wieder im TV zu sehen.

Und das ist noch nicht alles, was Roland Kaiser als Hammer-Nachricht für seine Fangemeinde raushaut.

Roland Kaiser macht es offiziell!

Auf Instagram verriet der Sänger seinen Followern, dass es noch im November eine Special-Sendung mit ihm geben wird. „Liebe Freundinnen, liebe Freunde, bei meinem neuen Studio-Album „Weihnachtszeit“ hat mich die Idee gereizt, diese weltbekannten Stücke auf eine einzigartige Weise zu präsentieren. Nun darf ich Euch diese im Rahmen einer exklusiven TV-Aufzeichnung am 16.11. in der Media-City Leipzig vorstellen. Stimmt Euch gemeinsam mit mir auf Weihnachten ein“, schreibt der 69-Jährige.

Ausstrahlung seiner Show ist am 27. November in der ARD. Seine wohl für Fans noch erfreulichere Nachricht postete der Schlagerkünstler jetzt aber bei Facebook.

----------------------------

Mehr zu Roland Kaiser:

Roland Kaiser lässt die Bombe platzen: „Das Warten hat ein Ende“

Roland Kaiser: Harte Worte für den Schlager-Star – „Komm nie wieder“

Roland Kaiser: Damit hätte niemand gerechnet – Fans flippen aus: „Meine Nachbarn drehen durch”

----------------------------

Roland Kaiser: „Überraschung“

„Liebe Freunde, ich darf Euch heute von einer ganz besonderen Überraschung erzählen! In drei meiner „Weihnachtszeit“-Fanboxen habe ich jeweils ein individuelles Goldticket versteckt. Damit könnt Ihr ein persönliches Meet & Greet, eine Teilnahme am Soundcheck oder eine Bühnenführung in einer Stadt Eurer Wahl im Rahmen der Roland Kaiser Sommertour 2022 gewinnen.“ Ein potenzielles Treffen mit Roland Kaiser persönlich also!

Kein Wunder, dass viele Fans ausrasten:

„Super tolle Idee, lieber Roland“

„Ein Meet and Greet mit Dir wäre ein Traum!“

„Na das hört sich doch super an“

„Meet and greet mit dir....ich würde ausflippen“

Und auch sein Schlagerkollege Florian Silbereisen ist bald im Rahmen der Castingshow DSDS im TV zu sehen. Was der Juror und Sänger jetzt allerdings über die Babynews seiner Ex Helene Fischer verraten hat, kommt sehr überraschend. Hier mehr dazu >>> (jhe)

Welches Geheimnis Vanessa Mai kürzlich ausplauderte, liest du hier.