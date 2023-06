Roland Kaiser: Neue Euro-Scheine vorgestellt – sie tragen sein Gesicht

Er ist eine absolute Schlagerlegende. Seit Jahrzehnten schon steht Roland Kaiser auf der Bühne, begeisterte über die Jahre Millionen von Menschen. Doch eines noch fehlte dem 71-Jährigen zur Unsterblichkeit. Eines, das schon viele Kaiser vor ihm hatten. Richtig, es handelt sich natürlich um seinen eigenen Geldschein.

Man kennt es, wer im Hochadel zuhause ist, hätte auch gerne sein Konterfei auf Geldscheinen oder Münzen. Queen Elizabeth II. beispielsweise war jahrelang auf allen Münzen und Scheinen Englands zugegen. Nun wird diese Ehre auch Roland Kaiser zuteil. Der Schlagerstar bekommt seine eigene Euro-Note.

Roland Kaiser bekommt seine eigene Euro-Note

Auf Instagram verkündet der Kaiser feierlich: „Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir feiern in diesem Jahr 20 Jahre KAISERMANIA! Zu diesem besonderen Jubiläum wird es einen Null-Euro-Geldschein ‚Kaiserliches Dresden‘ in einer limitierten Sammlerauflage von 5.000 Stück – exklusiv erhältlich bei der Dresden Information – geben.“

Der Schlagerstar weiter: „Ihr erhaltet diese an den Vorverkaufsstellen im Hauptbahnhof sowie der QF Passage sowie per E-Mail an info@dresden.travel. Um möglichst vielen Fans die Chance auf dieses besondere Souvenir zu geben, ist die Abgabemenge auf 5 Stück pro Person begrenzt. Darüber hinaus signiere ich 20 Scheine der limitierten Jubiläumsedition für einen guten Zweck. Die Scheine werden für jeweils 150 Euro verkauft. Der Erlös dieser Charity-Aktion kommt der Stiftung Lichtblick zugute.“

Bezahlen kann man mit den Scheinen, die wie ein Euro-Schein gestaltet sind und den Sänger vor dem Hintergrund der Dresdner Altstadt zeigen, natürlich nicht. Viel bekommt man aber für null Euro vermutlich auch nicht. Ein einmaliges Sammelobjekt dürfte der Kaiser-Euro aber auf jeden Fall sein. Weniger Freude dürften die Fans des Schlagerstars jedoch an dieser perfiden Masche haben.