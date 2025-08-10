Ärger bei Roland Kaisers Kaisermania-Konzert: „Extrem traurig“

Mit 73 Jahren steht Roland Kaiser weiterhin im Rampenlicht. Er zählt zu den größten deutschen Stars im Schlagerkosmos. Seit Jahrzehnten fasziniert seine Anhänger mit Hits wie „Santa Maria“ oder „Liebe kann uns retten“.

Am Samstag (9. August) steigt in Dresden sein viertes großes Kaisermania-Konzert. Bei idealem Wetter will Roland Kaiser seinen Fans unvergessliche Gänsehautmomente schenken.

Doch dieses Mal ist einiges anders! So können seine Anhänger Kaisermania auch bequem im heimischen Wohnzimmer auf der Couch bei MDR im Free-TV sehen. Allerdings läuft dabei scheinbar nicht alles rund. Viele Zuschauer kritisieren die Übertragung scharf. Dabei bemängeln sie Qualitätsprobleme.

Roland Kaiser: Viele Fans stört ein Detail

Unter einem aktuellen Facebook-Beitrag von Roland Kaiser tummeln sich plötzlich unzählige Kommentare. Viele Anhänger kritisieren die Tonqualität der MDR-Übertragung scharf.

„Der Ton ist eine einzige Katastrophe. Das muss doch mal jemand merken. Der Tontechniker sollte mal sein Gehör überprüfen lassen. Wir halten durch, auch wenn es schwer fällt“, merkt eine Anhängerin frustriert an.

„Ich werde das erste Mal nicht mehr zuschauen“

Ein anderer fasst es kurz und deutlich zusammen: „Der Ton ist Körperverletzung.“

Eine weitere Anhängerin blickt auf ein vergangenes Roland Kaiser-Konzert zurück und schreibt enttäuscht: „Sorry, aber der Ton am Fernseher ist katastrophal! Und das ist nicht das erste Jahr. Ich werde das erste Mal nicht mehr zuschauen. Das macht mich extrem traurig. Ich habe mich schon so lange darauf gefreut.“

Man könnte die Aufzählung von wütenden und enttäuschten Fanreaktionen problemlos noch weiterführen. Noch hat sich der Sender noch nicht dazu geäußert. Es bleibt abzuwarten, ob sich das ändert. Das vierte Kaisermania-Event vom Samstagabend ist parallel übrigens auch in der ARD-Mediathek abrufbar.