Roland Kaiser-Fans rechnen eiskalt ab: „Einfach furchtbar“

Roland Kaiser (73) ist eine lebende Schlagerlegende. Seit mehreren Jahrzehnten zieht er seine Fans nun schon in seinen Bann. Voller Vitalität, sprühend vor Lebensfreude ist bei dem 73-Jährigen kein baldiges Karriereende absehbar.

Am Samstagabend (9. August 2025) steht das letzte seiner großen „Kaisermania“-Konzerte in Dresden an. Dabei ist eines sicher: Es wird ein echtes Highlight. Schon am Vorabend sorgte er mit seiner Performance in der Elbstadt für Gänsehaut-Momente.

Doch nach dem dritten Konzert machte sich in der Fangemeinde auf Facebook nicht nur Euphorie breit. Einige richteten dabei mahnende Appelle an andere Fans. Die Gründe sind unter anderem fehlende Rücksichtnahme, Pöbeleien sowie verstärkter Alkoholkonsum.

Roland Kaiser: „Kaisermania“-Besucher ziehen knallhartes Fazit

Wenn so viele Menschen zusammenkommen und ausgelassen feiern, kann es auch zu Reibereien kommen. Der ständige Alkoholkonsum befeuert das Ganze natürlich zusätzlich.

++ auch für dich interessant: Roland-Kaiser-Anhänger stinksauer: „Lasst euch nicht verars**en“ ++

Solche Szenarien spielten sich schon bei den ersten „Kaisermania“-Konzerten Ende Juli ab und scheinbar hat sich daran wenig geändert. Trotz mehrfacher Hinweise und Appelle an die Vernunft wiederholen sich die unschönen Vorfälle.

Daher zeigen sich viele Anhänger auf Facebook enttäuscht und richten wütende Worte an andere Fans. Eine Dame schreibt: „Leider wird das Publikum jährlich besch****. Ich gehe seit 20 Jahren zur ‚Kaisermania‘. Aber gestern konnte ich den Abend nicht genießen. Es wird im Alkoholrausch provoziert und gepöbelt – ohne Rücksicht auf andere. Es ist einfach furchtbar und schade. Ich hatte mich so darauf gefreut.“

„Ich hoffe auf ein besseres Publikum.“

Eine weitere stimmt ihr zu und geht auf das Roland Kaiser-Konzert vom 9. August ein: „Ich hoffe auf ein besseres Publikum. Es war gestern zum Teil unmöglich. Ich gehe jedes Jahr zur ‚Kaisermania‘, um Roland Kaiser und seine Band mit all seinen schönen Liedern zu genießen – und nicht im Geschrei und versoffenen Gepöbel zu stehen, gekrönt mit Bierdusche. Das nimmt leider Jahr für Jahr zu.“

„Toller Abend mit Geschubse und Gedrängel. Es waren Gäste, die gedacht haben, dass es eine Tanzveranstaltung sei. Wir hatten leider keinen Spaß an der Veranstaltung und wir werden nächstes Jahr nicht kommen. Es war uns auch viel zu voll. Frühere Konzerte am Elbufer waren da entspannter“, blickt eine Konzertbesucherin auf ihren Abend zurück.

Am Ende wird sich zeigen, ob sich beim vierten „Kaisermania“-Event am 9. August 2025 von Roland Kaiser etwas daran ändern wird. Kommen die Fans zur Vernunft und nehmen sie mehr Rücksicht. Oder wiederholen sich die unschönen Szenen der vergangenen Abende?

Eines steht fest: Die Bühne ist bereit, Dresden fiebert dem großen vierten Event entgegen und Roland Kaiser wird wie immer alles geben, um seine Fans zu verzaubern.