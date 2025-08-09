Roland Kaiser: Als er die Kaisermania-Bühne betritt, merkt er es sofort – „Nie gedacht“

Roland Kaiser ist ein Name, der im Schlager wohl für immer unvergessen bleiben wird. Mit Hits, die generationsübergreifend begeistern, hat er sich einen festen Platz in den Herzen seiner Fans gesichert.

Selbst mit 73 Jahren sprüht der Schlagerstar vor Energie und Einsatzfreude, wenn er die Bühne betritt. Am Samstag (9. August) steht sein viertes großes Kaisermania-Konzert in Dresden an. Doch bevor er überhaupt beginnt, die Menge zum Beben zu bringen, nimmt er sich einen besonderen Moment für seine Anhänger.

Gebannt hören sie ihm zu. In seiner Begrüßungsrede lässt er seinen Emotionen freien Lauf. „Es ist Stimmung wie im Fußballstadion. Das hätte ich nie gedacht. Public Viewing inklusive“, zeigt sich Roland Kaiser völlig fasziniert.

Roland Kaiser freut sich auf ein besonderes Highlight

Gleichzeitig macht der 73-Jährige auch auf die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen aufmerksam: „Es geht um Achtung und Respekt. Der Ton wird rauer. Lasst uns heute Abend einen tollen Abend voller Achtung und Respekt feiern“, appelliert er eindringlich an seine Fans.

++ auch für dich interessant: Roland Kaiser-Fans rechnen eiskalt ab: „Einfach furchtbar“ ++

Denen steht ein Abend voller Emotionen bevor, der wohl kaum ein Ende finden wird. Erfolgreiche und beliebte Klassiker wie „Ich glaub, es geht schon wieder los“ und „Alles was du willst“ dürfen dabei natürlich nicht fehlen und gehören zu den Anfangs-Performances.

Das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite und die Menge singt lautstark mit. Man merkt sofort: Sie sind gespannt auf weitere Überraschungen von Roland Kaiser. Alle blicken mit Ekstase darauf, was sich der Schlagerstar noch alles überlegt hat.

Das vierte Kaisermania-Konzert in Dresdem am Samstagabend wird ab 20.15 Uhr übrigens live im MDR ausgestrahlt. Es ist parallel auch in der ARD-Mediathek abrufbar.