Deutliche Absage von Roland Kaiser – es geht um die Kaisermania

Seit zwei Jahrzehnten begeistert Roland Kaiser mit seinen spektakulären „Kaisermania“-Konzerten am Dresdner Elbufer. Unzählige Fans, sowohl vor Ort als auch vor den TV-Bildschirmen, fieberten jährlich mit. Der MDR machte dies möglich und übertrug regelmäßig eines der Live-Highlights.

Allein dieses Jahr schauten 1,35 Millionen Menschen zu, der Marktanteil lag bei starken 7,7 Prozent. Auch junge Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren fanden Gefallen daran, wie die 5,0 Prozent in dieser Zielgruppe zeigen.

Kritik an Tonqualität trübt Kaisermania

Doch trotz der sensationellen Zuschauerzahlen riss die Kritik an der Ausstrahlung nie ab. Vor allem die Tonqualität sorgte seit jeher für Ärger bei den Schlagerfans. In diesem Jahr war der Unmut besonders groß: Roland Kaisers Gesang klang im Fernsehen nicht optimal und wirkte teilweise blechern. Die Abmischung mit der Live-Band ließ ebenfalls zu wünschen übrig. Sowohl der MDR als auch der Sänger selbst wurden deshalb immer wieder Ziel von Häme.

Roland Kaiser zieht Konsequenzen

Aufgrund der erneuten Kritik hat Roland Kaiser nun die Reißleine gezogen. Der Veranstalter Semmel Concerts und der berühmte Schlagerstar entschieden sich gemeinsam, die Live-Übertragung künftig zu streichen. „Während das Live-Erlebnis für das Publikum vor Ort stets ein musikalisches Highlight war, konnte dies im Fernsehen dagegen leider nicht in derselben Qualität vermittelt werden“, begründete Semmel die Entscheidung. Der MDR verlor damit eines seiner großen jährlichen Quotenmagneten.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die zahlreichen Fans, die sich jedes Jahr auf das TV-Spektakel freuten, dürften enttäuscht sein. Doch die Veranstalter betonten, wie dankbar sie dem MDR für die „äußerst professionelle und immer wertschätzende Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren“ seien. Für Roland Kaiser und seine Fangemeinde bleibt damit eines sicher: Die unvergleichliche Kaisermania wird für die Besucher vor Ort auch 2026 die gewohnte Magie versprühen – nur eben ohne Kameras.