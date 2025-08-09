Roland-Kaiser-Anhänger stinksauer: „Lasst euch nicht verars**en“

Alles Schöne hat einmal ein Ende, und so nimmt hat Roland Kaiser in diesem Jahr auch schon drei von vier seiner „Kaisermania“-Konzerte in Dresden gespielt. Wieder einmal war es für die Tausenden Fans in der Stadt, die so gerne auch als Elbflorenz bezeichnet wird, etwas ganz Besonderes.

Die Stimmung bei der „Kaisermania“, sie ist einfach anders als bei jedem anderen Konzert. Es wirkt, als würde die Stadt an diesen zwei Wochenenden im Jahr den Kaiser atmen. Aus jeder Kneipe, jeder Bar klingen die kaiserlichen Lieder, Tausende pilgern auf die Neustadt-Seite, um ihren Roland auf der Bühne zu sehen.

Ärger unter „Kaisermania“-Posts bei Facebook

Leider jedoch zieht der große Erfolg, den Roland Kaiser zweifellos hat, auch immer Betrüger an. Das müssen nun die Fans bei Facebook spüren, die eigentlich nur unter den aktuellen Konzertbildern vom Freitagabend-Konzert der „Kaisermania“ (8. August 2025) kommentieren wollen, wie schön und einzigartig es war.

++ „Kaisermania“ in Dresden: Plötzlich stürmen Hunderte Menschen los ++

„Vielen Dank für deine Unterstützung! Ich weiß das wirklich zu schätzen. Ich bete für dich: „Möge der Herr dich segnen und behüten; möge sein Angesicht über dir leuchten und dir gnädig sein.“ Schick mir eine private Nachricht, wenn du jemals mit mir beten möchtest. Ich schätze die Gebete meiner Fans, sie geben mir Kraft“, schreibt da ein angeblicher Roland Kaiser. Oder auch wahlweise auf Englisch: „Text me privately.“

++ Ärger bei Roland Kaisers Kaisermania-Konzert: „Sollten einfach zu Hause bleiben“ ++

„Es ist nicht der echte Roland!“

Der Account, natürlich nicht der echte von Roland Kaiser. Kein Foto, einzig der Name des Schlagerstars werden hier verwendet. Das haben glücklicherweise auch die Fans bemerkt. „Falls ein Roland Kaiser hier schreibt … lasst euch nicht veras**en, es ist nicht der echte Roland!!! Ist ein Scammer“, warnt ein Anhänger. Oder auch: „Vorsicht an alle Roland-Kaiser Fans … das ist ein Fake!“

Kein Fake ist allerdings, dass sich die Fans, die keine Tickets bekommen haben, am Samstagabend (9. August 2025) das zweite „Kaisermania“-Konzert im TV anschauen können. Ab 20.15 Uhr im MDR.