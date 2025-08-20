Ärger bei Roland Kaisers Kaisermania-Konzert: „Sollten einfach zu Hause bleiben“

Konzerte von Roland Kaiser sind legendär, die Kaisermania-Konzerte in Dresden sind gar noch legendärer (wenn es das überhaupt gibt). Zehntausende wollen jedes Jahr an die heißbegehrten Karten kommen, die Trauer bei denen, die es leider nicht geschafft haben, ist meist riesig. Umso trauriger ist das, was nun auf der Instagram-Seite von Roland Kaiser von einigen Fans berichtet wird.

Es geht um ungehobelte Konzertbesucher, fehlende Rücksichtnahme und genervte Fans. Doch was ist bei Roland Kaisers Kaisermania-Konzert nur passiert? Alles begann mit dem Kommentar eines weiblichen Roland-Kaiser-Fans.

Fan-Ärger nach Kaisermania-Konzert

„Roland singt von Achtung und Respekt! Seine Fans hatten das heute nicht! So mein Eindruck“, schrieb die Frau bei Instagram. Auf Nachfrage anderer Fans hin, was denn passiert sei, antwortet eine andere Konzertbesucherin:

„Meine gestrige Erfahrung, angefangen beim Einlasspersonal bis hin zu den Fans in den vorderen Reihen, waren alle sehr rücksichtsvoll, freundlich und respektvoll. Einige einzelne (wahrscheinlich von ihren Frauen zum Mitkommen verdonnerte) Männer, auch in den vorderen Reihen, waren griesgrämig und fühlten sich von der Spaß habenden, tanzenden Menge überfordert. Diese Männer / Personen sollten einfach zu Hause bleiben und ihren Platz und ihre Karte den Leuten überlassen, die Spaß daran haben.“

Das konnte auch ein anderer Fan bestätigen: „Einigen ‚Fans‘ fehlte es an Achtung und Respekt. Je länger das Konzert ging, umso enger wurde es zu den Treppen. Leider endete der Abend im Sanizelt durch fehlende Rücksichtnahme.“

Und eine Dritte schreibt: „Leider musste ich heute auch feststellen, dass manche Fans immer aggressiver werden. Da fehlt es leider wirklich an Achtung und Respekt!“

Schade eigentlich, soll es doch gerade bei den Kaisermania-Konzerten eben um „Achtung und Respekt“ gehen, denn wie singt Roland in dem Lied so schön: „Sie sind die größte Kraft im Leben. Und führ’n geradewegs ins Glück.“