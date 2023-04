Roland Kaiser: Fans werden ganz emotional – „Überdenk das nochmal“

Er ist der Gentleman des deutschen Schlager: Roland Kaiser. Der 70-Jährige ist eine lebende Legende und seine „Kaisermania“ legendär. Jeden Sommer versammeln sich Tausende Fans am Dresdner Elbufer, um mit dem Kaiser und seiner Band zu feiern.

Die „Kaisermania“ ist ein einmaliges Konzerterlebnis. Und das nicht nur wegen Roland Kaiser. Die Bühne direkt am Wasser gelegen, der Blick auf die Dresdner Altstadt – einmalig. Verständlich also, dass die Tickets für das ganze spezielle Schlagerkonzert stets in Windeseile ausverkauft sind.

Roland Kaiser verkündet 5. „Kaisermania“-Konzert

Zum Glück jedoch ist Roland Kaiser fit wie ein Turnschuh und hängt in diesem Jahr einfach noch mal einen Auftritt dran. Auf Instagram verkündet der Kaiser: „Ich freue mich sehr, Euch allen kurz vor den Osterfeiertagen ein Geschenk zum 20-jährigen Kaisermania-Jubiläum machen zu können. Am 06.08.2023 werden meine Band und ich ein fünftes Kaisermania-Konzert vor der traumhaften Kulisse der Dresdener Altstadt spielen dürfen!“

Die Karten gibt es ab Mittwoch (5. April 2023) bei Eventim. Wichtig, so Kaiser: „Der Verkauf ist auf max. 4 Tickets pro Käufer begrenzt. Jede Eintrittskarte wird personalisiert, um einen Weiterverkauf auf dem sogenannten ‚Ticketzweitmarkt‘ zu überhöhten Preisen zu unterbinden.“

Eine Nachricht, die vielen Fans Freudentränen in die Augen treibt. „Lieber Roland! Das sind großartige Neuigkeiten. Vielleicht habe ich dieses Mal Glück“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Ein weiterer Fan geht dagegen auf die personalisierten Tickets ein.

Personalisierte Tickets bei der „Kaisermania“

„Das ist großartig Roland. Und der letzte Satz von deinem Schreiben hat mir besonders gefallen. Nur es müsste halt auch kontrolliert werden. Irgendein Zeichen draufmachen, dass es beim Zweitkauf ungültig wäre! Da muss, glaube ich, noch nachgebessert werden, weil manche das einfach immer wieder ausnutzen. Wie es halt mit anderen Dingen auch ist, denn die Kriminalität nimmt immer mehr zu! Leider. Überdenk das nochmal.“

Und natürlich gibt es auch Fans, die Tränen der Trauer weinen. „Shit happens. Mein Dienstwochenende“, schreibt ein Anhänger und schickt noch weinende Emojis hinterher. Und ein anderer ergänzt: „Leider beginnt in NRW die Schule wieder am 07.08.23. Viel Erfolg allen anderen beim Ticketkauf.“