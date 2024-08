Roland Kaiser wird große Ehre zuteil – er sitzt in der Jury 

Roland Kaiser ist eine absolute Größe in der Schlagermusikbranche. Bereits 1980 feierte der Sänger mit seinem Hit „Santa Maria“ den großen Durchbruch. Inzwischen hat der Musiker über 90 Millionen Tonträger verkauft.

Erst Mitte August performte Roland Kaiser an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in der ausverkauften Waldbühne im Berliner Westen. Nun ist der 72-Jährige erneut in der Hauptstadt gefragt – und zwar als Jury-Mitglied.

Roland Kaiser: Seine Meinung ist gefragt

Roland Kaisers langjährige Expertise ist gefragt. Diesmal allerdings nicht nur in musikalischer Hinsicht. Dem Schlagersänger wird eine große Ehre zuteil: Er ist Teil des Schiedsgerichts der diesjährigen Pyronale – der inoffiziellen Weltmeisterschaft der Feuerwerker 2024 in Berlin.

Sechs verschiedene Teams aus aller Welt reisen an, um den Nachthimmel der Hauptstadt am 30. und 31. August mit ihrer Pyrotechnik zum Leuchten zu bringen. Bewertet wird das Spektakel dann neben Roland Kaiser und weiteren Promis wie Scorpions-Gründer Rudolf Schenker und Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner auch noch von einer zehnköpfigen Gruppe an Fachleuten. Zudem fließt ein SMS-Voting der Zuschauer in die Bewertung mit ein.

Roland Kaiser in Berlin: So kannst du dabei sein

Wer sich das beeindruckende Event in der Metropole an der Spree nicht entgehen lassen möchte, kann sich auf der Website des Veranstalters noch restliche Tickets sichern. Vor Ort können die Besucher an der Seite von Roland Kaiser dann übrigens auch noch eine Feuershow genießen.

Ob die der Schlagerstar auch verfolgen kann, bleibt abzuwarten. Immerhin liegt Roland Kaisers Augenmerk als Jurymitglied wohl eher darauf, dass die Kandidaten alle Kriterien erfüllen. Was genau die Vorgaben des Feuerwerk-Wettbewerbs sind, liest du bei unserem Partner-Portal BERLIN LIVE.