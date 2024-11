Roland Kaiser muss auf die Bühne – dort bekommt er die Nachricht

Damit hatte er wohl nicht gerechnet! Schlagerstar Roland Kaiser ließ es sich nicht nehmen, am Freitag (15. November) die 30. Verleihung des Publikumspreises „Goldene Henne“ in Leipzig zu besuchen. Und das war gut so!

Denn beim glamourösen Event, das von Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen moderiert wurde, gab es eine große Überraschung für Roland Kaiser. Sie fand auf der Bühne statt.

Roland Kaiser erfährt auf der Bühne das Unglaubliche

Es war das erste Mal, dass Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen gemeinsam für die „Goldene Henne“ als Moderatoren durch den Abend führten. Und bei so einem Power-Duo durfte natürlich auch ein Highlight nicht fehlen. Das fand zu Ehren von Roland Kaiser statt.

Plötzlich wurde der Sänger nichtsahnend auf die Bühne gebeten, schaute perplex drein, als Schöneberger vor dem gesamten Publikum und MDR-Zuschauern zu Hause die Worte sprach: „Du bekommst heute Abend die Goldene Henne für den Ehrenpreis Musik.“ Ein Ehrenpreis für die Musiklegende also und damit insgesamt die dritte Goldene Henne für seinen Trophäen-Schrank.

Roland Kaiser völlig unvorbereitet

„Ich möchte mich bedanken für diese große Auszeichnung, mit der ich wahrlich nicht gerechnet hätte, sonst hätte ich eine Rede dabei. […] Ich danke Ihnen allen hier. Sie machen eine Karriere, man kann sie nicht selbst machen“, erklärte Kaiser in seiner Spontanrede. Doch dabei blieb es auf der Bühne nicht.

Denn Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen hatten sich obendrein noch etwas ganz Besonderes für die Musik-Legende ausgedacht und texteten einfach Kaisers Hit „Warum hast du nicht nein gesagt?“ in „Dem Kaiser fehlt ‚ne Henne noch“ um.

Auch dieser Moment sorgte dafür, dass der 72-Jährige sprachlos war. Am Ende bekam Roland Kaiser immerhin noch über Lippen: „Was für ein Duett!“