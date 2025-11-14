Roland Kaiser setzt Zeichen: „Deutschland ist wunderbar!“

Ein Abend voller Emotionen in Grünwald bei München: Roland Kaiser wurde bei der diesjährigen Bambi-Verleihung (13. November 2025) für sein Lebenswerk geehrt. Eine Auszeichnung, die seine Karriere als einer der größten deutschen Schlagerstars würdigt – und seinen Einsatz über die Musik hinaus.

Der 73-Jährige blickt auf ein Leben mit vielen Höhen und Tiefen zurück. Geboren 1952 in Berlin, wächst Roland Kaiser unter einfachen Bedingungen auf. Bevor er die Bühne erobert, arbeitet er als Automobilkaufmann und Telegrammbote. 1975 gelingt ihm mit „Verde – Frei, das heißt allein“ der Einstieg ins Musikgeschäft. Der große Durchbruch folgt 1980 mit dem Hit „Santa Maria“. Millionen Mal verkauft, macht der Song den Berliner über Nacht berühmt.

Bambi-Ehre für Roland Kaiser in München

Es ist der Beginn einer Ausnahmekarriere. Songs wie „Dich zu lieben“, „Manchmal möchte ich schon mit dir“ oder „Lieb’ mich ein letztes Mal“ prägen eine ganze Generation. In der „ZDF-Hitparade“ tritt Roland Kaiser 67-mal auf – Rekord! Doch Kaiser ist mehr als nur ein Schlagersänger. Schon früh mischt er sich in gesellschaftliche Themen ein.

Im Interview mit „t-online“ sagt der Musiker: „Im Laufe der Zeit wurde es mir immer wichtiger, auch gesellschaftlich relevante Themen anzusprechen. Ich möchte Denkanstöße geben.“ Seine Haltung bleibt klar, auch nach schweren Jahren. Anfang der 2000er zwingt ihn eine Lungenerkrankung zum Rückzug. 2010 erhält er eine Transplantation – 2014 feiert er sein Comeback.

Deutliche Worte über seine Heimat Deutschland

Ein Höhepunkt seiner Karriere ist die „Kaisermania“ in Dresden. Tausende Fans feiern ihn jedes Jahr an der Elbe. Gerade dort, wo einst Pegida demonstrierte, will Kaiser Zeichen setzen. Für sein Engagement erhielt er den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen und das Bundesverdienstkreuz.

Trotz Krisen und gesellschaftlicher Spannungen bleibt der Sänger seinem Land treu. Deutschland zu verlassen, sei ihm „nie in den Sinn gekommen“:„Ich habe viele Länder gesehen, aber Deutschland ist wunderbar. Ich fühle mich hier sehr wohl“, sagt er. Und weiter: „Klar, es gibt Missstände. Aber wir leben auf einem sehr hohen Niveau – das darf man bei aller Kritik nicht vergessen.“

Mehr als 100 Millionen verkaufte Platten, fünf Jahrzehnte Bühnenpräsenz und nun der Bambi – Roland Kaiser zeigt, dass Erfolg und Haltung sich nicht ausschließen. „Ich wüsste auch nicht, was alles den Bach heruntergehen müsste, dass ich plötzlich einem Sinneswandel anheimfalle“, sagt er. Dankbarkeit statt Rückzug – das ist sein Rezept für ein erfülltes Künstlerleben.