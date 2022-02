Roland Kaiser: ARD verkündet Mega-News – jetzt ist es offiziell

Die Krimiserie „Tatort“ begeistert schon seit Jahrzehnten die deutschen TV-Zuschauer. Sonntags um 20.15 Uhr lösen unterschiedliche Kommissaren-Teams Mordfälle in der ARD. Aktuell ermitteln 22 Ermittler-Teams in 20 deutschen Städten, sowie in Wien und Zürich. Wir stellen euch die bekanntesten aktuellen Besetzungen vor.

Große Konzerte erscheinen derzeit aufgrund der Corona-Pandemie leider noch immer unvorstellbar. Selbst die heiß geliebte „Kaisermania“-Tour von Roland Kaiser musste mehrfach verschoben werden. Im Sommer 2022 soll die Tournee schließlich nachgeholt werden, doch bis dahin dauert es noch einige Monate.

Um die Wartezeit bis dahin zu überbrücken, überrascht der Schlagerstar nun mit einem ganz anderen Projekt. Lange haben die Fans von Roland Kaiser gewartet und diesen Februar ist es endlich soweit.

ARD zeigt Spielfilm mit Roland Kaiser – seit 2019 warten Fans darauf

Statt auf der Bühne bekommen sie Roland Kaiser im Februar 2022 im TV zur Primetime zu sehen. Am 16. Februar (Mittwoch) läuft um 20.15 Uhr erstmals die Tragikomödie „Eisland“ im Programm der ARD. Schon 2019 gingen Fotos von Roland Kaiser am Filmset durch die Presse.

Roland Kaiser schlägt einen ganz neuen Weg ein. Foto: IMAGO / Eibner

An seiner Seite spielt kein Geringerer als „Tatort“-Star Axel Prahl, der für gewöhnlich gemeinsam mit Jan Josef Liefers Straftätern in Münster auf der Spur ist. Doch in „Eisland“ schlüpft der ARD-Darsteller nicht etwa wieder in die Rolle eines Ermittlers, sondern mimt einen Tiefkühl-Lieferanten, der krankheitsbedingt in Frührente geht. Als er dann auch noch den Tod einer Kundin verschweigt, verstrickt er sich langsam, aber sicher in Lügen.

Das ist Roland Kaiser:

Roland Keiler wurde am 10. Mai 1952 in Berlin geboren

Seinen Durchbruch hatte er 1980 als Roland Kaiser mit dem Song „Santa Maria“

Zusammen mit Maite Kelly feierte Roland Kaiser große Erfolge mit dem Duett „Warum hast du nicht nein gesagt“

Seit 1996 ist er mit seiner dritten Frau Silvia verheiratet – das Paar lebt in Münster

Roland Kaiser hat drei Kinder

„Eisland“ ist nicht der erste Film, in dem Roland Kaiser zu sehen ist

Und was hat Roland Kaiser damit zu tun? Nun, Marko (so der Name von Axel Prahls TV-Rolle) trifft eines Abends in einer Kneipe auf Schlagerstar Roland Kaiser, der den Lieferanten wieder auf den richtigen Weg bringen will.

Axel Prahl (l.) und Roland Kaiser (r.) am „Eisland“-Set im September 2019. Foto: picture alliance/dpa | Georg Wendt

Es ist nicht der erste gemeinsame Film von Roland Kaiser und Axel Prahl. Bereits im März 2013 standen der Musiker und der Schauspieler für den „Tatort: Summ, Summ, Summ“ zusammen vor der Kamera. Auch dort spielte der „Ich glaub, es geht schon wieder los“-Sänger sich selbst.

