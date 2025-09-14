Roland Kaiser macht es offiziell – „Das sind großartige Neuigkeiten!“

Kaum ein Schlagersänger ist so beliebt wie Roland Kaiser. Seine Lieder wie „Warum hast du nicht Nein gesagt?“, „Ich glaub‘ es geht schon wieder los“ oder „Gegen die Liebe kommt man nicht an“ sind mittlerweile Kult und werden von Tausenden Besuchern bei seinen Konzerten mitgesungen.

Die Fans der Schlager-Legende warten bereits sehnsüchtig nach Konzerttermine für das kommende Jahr. Schließlich wollen sie schnell sein, um sich eins der begehrten Tickets zu sichern. Nun gibt es ein Update von Roland Kaiser höchstpersönlich.

Fans von Roland Kaiser voller Vorfreude

Seit über 50 Jahren steht Roland Kaiser auf der großen Bühne und begeistert seine Fans mit seinen Songs. An ein Ende seiner Karriere denkt der gebürtige Berliner dabei noch lange nicht. Am Mittwoch (10. September) kündigt er auf seinem Instagram-Kanal an, dass auch 2026 wieder Open-Air-Konzerte stattfinden werden.

„Lieber Roland! Das sind großartige Neuigkeiten! Ich freue mich schon auf die Termine! Ich hoffe, dass ich einmal dabei sein kann“, schreibt ein Fan beispielsweise. Ein anderer kommentiert: „Danke für die Information. Ich werde nächstes Jahr wieder zum Konzert gehen.“ Ein Dritter schreibt: „Ich freue mich so riesig auf die Konzerte von Roland Kaiser und seine Band bald wiederzusehen.“

Die Termine für die Open-Air-Konzerte von Roland Kaiser im Sommer 2026 stehen bislang noch nicht fest. Ebenfalls ungewiss ist, wann Schlager-Fans die Tickets kaufen können. Die Informationen werden allerdings in Kürze von Roland Kaiser und seinem Team geteilt.