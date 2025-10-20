Ende der „Kaisermania“? Roland Kaiser wird deutlich

Am Samstagabend (18. Oktober) stiegt in der ARD die große Schlagerbooom-Party. Mit dabei war unter anderem auch Schlager-Legende Roland Kaiser. Die Zuschauer mussten allerdings bis zum Ende der Show auf ihren Star warten.

Als er Roland Kaiser die Bühne betrat, belohnten sie ihn mit begeistertem Applaus. Im Gespräch mit Florian Silbereisen, nutzte der 73-Jährige die Chance, hartnäckige Gerüchte zu entkräften.

Roland Kaiser begeistert die Fans

Mit seinem neuen Song „Auf den Dächern der Welt“ brachte Roland Kaiser die Westfalenhalle zum Kochen. Vor seinem abschließenden Hit-Medley stellte sich Roland noch den Fragen von Silbereisen. Eine brisante Frage betraf dabei die Zukunft der beliebten Kaisermania.

„Es gab ein paar Gerüchte, dass deine Kaisermania in Dresden eventuell 2026 ausfallen könnte. Was kannst du uns dazu sagen?“, fragte der Moderator direkt. Eine Frage, die sicherlich viele Fans aufhorchen ließ.

Klare Ansage von Roland Kaiser

Roland Kaiser reagierte prompt und schaffte Klarheit: „Das stimmt nicht. Wir machen Kaisermania 2026 ganz normal wieder. Vier Konzerte wieder. Ganz klar.“ Mit einem Lächeln kommentierte Silbereisen: „Das beruhigt uns alle ein bisschen.“ Und der Schlagerstar fügte lachend hinzu: „Mich auch.“

Doch woher stammen diese hartnäckigen Gerüchte eigentlich?

Ein „Bild“-Bericht sorgt für Spekulationen. Der Vertrag für die Eventfläche „Filmnächte am Elbufer“ läuft Ende 2025 aus. Dort rockt der 73-Jährige jedes Jahr aufs Neue seine legendären Open-Air-Konzerte. Schon Ende September wandte er sich via Instagram an seine Fans mit einer klaren Ansage. Natürlich finde die Kaisermania auch 2026 wieder statt. Details dazu sollen bald folgen.