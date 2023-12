Roland Kaiser wird eine große Ehre zuteil – „Ist mir eine Freude“

Tolle Neuigkeiten bei Schlager-Legende Roland Kaiser!

Er hat es mal wieder geschafft: Nachdem seine Lieder und Alben regelmäßig Rekorde brechen und prämiert werden, wird Schlagersänger Roland Kaiser die nächste Ehre zuteil. Auf Instagram verkündet er nun die frohe Botschaft und sorgt für Begeisterung bei seinen Fans.

Roland Kaiser hat besondere Überraschung

Es ist wohl eine große Ehre für jeden Prominenten, wenn man eine eigene Wachsfigur im Museum von Madame Tussauds bekommt. Diesen Meilenstein erreicht nun auch Roland Kaiser, wie er feierlich auf Instagram bekannt gibt. Mit mehreren Bildern lässt er seine Follower an der Entstehung seiner Wachsfigur teilhaben.

Zu dem Beitrag schreibt er: „Liebe Freundinnen und Freunde,

es ist mir eine große Freude, Euch heute mitteilen zu können, dass ich im kommenden Jahr eine eigene Wachsfigur bei Madame Tussauds in Berlin erhalten werde. Für die Feinarbeiten war ich in den vergangenen Tagen noch persönlich in London

um die letzten Details im „Merlin Magic Making“-Studios, dem Herzstück der Wachsfigurenherstellung, zu vermessen.“

Weiter heißt es: „Dort fertigt das Kreativ-Team sämtliche Wachsfiguren für die Madame Tussauds-Attraktionen weltweit. Ich durfte hautnah miterleben, wie jeder einzelne Schritt der aufwendigen Prozesse durchgeführt wird, die notwendig sind, um ein lebensechtes Abbild von mir zu erschaffen. Freut Euch mit mir schon jetzt auf die Enthüllung im Sommer 2024.“ Sein Fans sind völlig aus dem Häuschen.

Roland Kaiser begeistert seine Fans

In den Kommentaren freuen sich die Fans des Schlagersängers wie verrückt über diese Nachricht:

„Ich wusste es. Habe ich mir schon so gedacht. Super! Eines Kaisers würdig!

„Herzlichen Glückwunsch zu so einer Ehre. Bekommt nicht jeder.“

„Das sieht ja jetzt schon toll aus. Ich freue mich auf die fertige Figur!“

„Oh, krass und so verdient. Das freut mich wirklich sehr.“

Wie der Schlagerstar selbst verrät, wird es seine Figur dann ab Sommer 2024 im Museum von Madame Tussauds in Berlin zu sehen geben. Glückwunsch!