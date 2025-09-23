„Rock am Ring“-Knaller! Fans dürfen sich auf DIESE Bands freuen

Für Musikfans beginnt die Festival-Saison oft schon Monate vorher – mit den Ankündigungen neuer Bands. Besonders bei „Rock am Ring“ ist die Spannung groß. Welche Headliner treten auf? Über die Jahre hat sich das Spektakel zum Highlight für Rock- und Metal-Fans entwickelt.

Im kommenden Jahr verspricht das Line-up wieder einige Überraschungen. Neben „Rock am Ring“ begeistert auch das Schwesterfestival „Rock im Park“ die Fans. Die neuesten Bandwellen heizen jetzt die Vorfreude auf den Sommer 2026 ordentlich an.

„Rock am Ring“ mit großer Ankündigung

Die Bandwelle ist da – und sie hat es in sich! Mit Iron Maiden kehren der „Bild„-Zeitung zufolge echte Metal-Legenden nach langer Zeit zurück. „RaR“ und „RiP“ gelten als die einzigen beiden Festivals, auf denen Iron Maiden im kommenden Jahr spielen wird. Auch Linkin Park steht als Headliner fest – ein Highlight für alle Fans.

Doch das ist nicht alles: Auch die dänische Kultband Volbeat wird 2026 bei „Rock am Ring“ spielen – ihre einzige Deutschlandshow. Neben ihnen laden The Offspring, Limp Bizkit und Papa Roach zum Mitfeiern ein. Auch Electric Callboy, Sabaton, Babymetal und viele andere Stars werden die Bühnen rocken. Die Vorfreude bei den Fans steigt spürbar.

Tickets für „RaR“ sind gefragt

Wer ein Ticket möchte, sollte sich beeilen. „Die Resonanz auf ‚Rock am Ring 2026‘ ist schlichtweg überwältigend“, erklärt Matt Schwarz, Veranstalter beider Festivals. Bereits 70.000 Wochenendtickets für Rock am Ring sind verkauft. Beim Schwesternfestival „Rock im Park“ sind schon 40.000 Tickets vergeben. Diese hohen Verkaufszahlen sind außergewöhnlich für den aktuellen Zeitpunkt.

Schon 2025 waren „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ restlos ausverkauft, mit jeweils 90.000 Fans vor Ort. Auch für 2026 sieht es nach einem Rekordjahr aus. Wer bei einem der beiden Festivals live dabei sein möchte, sollte schnell handeln. Die Nachfrage nach Tickets ist so groß wie nie zuvor.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.