Ausverkauft! „Rock am Ring“ knackt historischen Rekord

Das gab’s noch nie! „Rock am Ring“ ist für 2026 restlos ausverkauft – und das schneller als je zuvor. 90.000 Weekend-Tickets gingen weg wie warme Semmeln. Seit 40 Jahren ist „Rock am Ring“ das Mekka für Musikfans. Doch dass die Fans schon mehr als acht Monate vor dem Start alles leer kaufen, ist selbst für die Veranstalter historisch. Die Vorfreude auf das Line-up ist einfach zu groß.

Vom 5. bis 7. Juni 2026 wird die Rennstrecke wieder zum Rock-Tempel. Mit dabei: echte Legenden. Linkin Park stehen an der Spitze – ihr großes Comeback sorgt schon jetzt für Gänsehaut. Dazu Iron Maiden, Volbeat, Limp Bizkit, Papa Roach, Bad Omens, Electric Callboy, Sabaton und The Offspring. Ein Line-up, das nach Abriss schreit.

„Rock am Ring“ 2026: In Rekordzeit ausverkauft!

Matt Schwarz, Veranstalter von „Rock am Ring“ und „Rock im Park“, sagt stolz: „Ein Ausverkauf in Rekordzeit – das ist ein unglaubliches Zeichen der Wertschätzung unserer Community und macht uns wahnsinnig dankbar.“

Auch Festival-Direktorin Jana Posth findet emotionale Worte: „‚Rock am Ring‘ ist weit mehr als ein Festival. Es ist eine Erlebniswelt voller Emotionen, die Menschen verbindet. Wir sind stolz, 2026 mit den Fans ein neues Kapitel aufzuschlagen.“

Auf dem offiziellen Instagram-Kanal feiert das Team die Sensation mit den Worten: „Rock am Ring 2026 ist AUSVERKAUFT! Noch nie zuvor ging’s so schnell – ihr habt Geschichte geschrieben. Die Vorfreude, nächsten Juni mit 90.000 von euch auf der Rennstrecke zu stehen, ist unbeschreiblich. Ihr seid der Ring!“

Wer trotzdem dabei sein will, hat noch Chancen: Camping-Tickets und Upgrades sind weiter verfügbar. Und wer seine Karte nicht nutzen kann, findet über Eventim FanSale eine sichere Weiterverkaufsplattform.