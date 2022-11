Rock am Ring: Fans wüten wegen erster Bandwelle – „Wollt ihr uns verarschen?“

Es ist wohl das traditionsreichsteste Rockfestival in ganz Deutschland: Rock am Ring zog 2022 rund 90.000 Menschen an den Nürburgring, die zu den Liedern der größten Künstler und Bands der Rockszene abfeiern und tanzen wollten. Jetzt gibt der Veranstalter die ersten Künstler für 2023 bekannt. Doch die Vorfreude der Fans ist prompt getrübt.

Denn statt Vorfreude macht sich Wut und Enttäuschung bei den Fans breit. Auf Instagram gibt es zahlreiche böse Kommentare, nachdem das offizielle Line-Up veröffentlicht wurde.

Rock am Ring empfängt zahlreiche Hip Hop-Acts

Normalerweise kriegen die Zuschauer auf dem Festival ordentlich Lärm auf die Ohren. Nicht umsonst besuchen sie ein Rockfestival. Doch 2023 werden neben Rock-Giganten wie „Die Toten Hosen“, „Papa Roach“ oder „Evanescence“ auch zahlreiche Acts aus der Hip Hop-Szene vertreten sein. Für eingefleischte Rockfans ein Schlag ins Gesicht.

Die Rapperinnen Badmómzjay und Juju mit schweren Rockern auf derselben Bühne? Für viele Fans von Rock am Ring eine sehr befremdliche Vorstellung. Auch Rapper Apache 207 ist einer der Haupt-Acts auf dem Festival. Passt das noch in die Tradition von Rock am Ring? Für viele lautet die Antwort auf diese Frage: Nein.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Rock am Ring-Fans sind außer sich

Ihrer Wut machen die Besucher des Rock-Festivals unter dem Beitrag in den Kommentaren Luft. Hier ein kleiner Auszug:

„Warum heißt es noch „Rock…“ ?“

„Wollt ihr uns verarschen??? Sorry aber für den aktuellen Preis ist das schlecht.“

„Das doch mittlerweile nicht mehr Rock am Ring.“

„Gebt euch bitte einen anderen Name. “Kommerz am Ring / im Park“ trifft es wohl eher.“

„Ist schon mau, da fehlen ja wohl richtig gute Bands.“

„Sorry aber Apache, KIZ usw. haben da nix verloren“

„Rap am Ring. Und so ein Line Up nach der diesjährigen Orga Katastrophe.“

Mehr Themen:

Natürlich gibt es aber auch viele Instagram-User, die sich über diese Künstler freuen. Bleibt abzuwarten, ob das Festival nächstes Jahr nochmal so viele Besucher anlocken kann, wie in diesem Jahr.