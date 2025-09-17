Zahlreiche Stars trauern um Robert Redford: „Haben eine Legende verloren“

Die plötzliche Meldung vom Tod von Hollywood-Ikone Robert Redford am Dienstag (16. September 2025) erschütterte die Welt. Kaum jemand prägte die Filmwelt so wie er. Und das, obwohl Hollywood nie sein Traumziel gewesen sei, wie er einst in einem Interview mit dem Magazin „Esquire“ verriet.

Doch Filmproduktionen wie „Barfuß im Park“ mit Jane Fonda und „Zwei Banditen“ mit Paul Newman machten ihn Ende der 1960er-Jahre berühmt, eroberten schnell die Herzen zahlreicher Menschen und verschafften ihm einen rasanten Karriereaufstieg.

Seine Leistungen als Schauspieler und Filmemacher, Gründer des Sundance Institutes, welches für die Ausrichtung des größten US-Filmfestivals für unabhängige Produktionen verantwortlich war, führten zu zahlreichen Auszeichnungen.

Zahlreiche Stars trauen um Robert Redford

Neben einem Oscar im Jahre 1980 für die beste Regie (Eine ganz normale Familie) erhielt er 2002 einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. Zudem war er ein engagierter Umweltaktivist und Naturschützer, was zahlreichen Menschen imponierte.

++ auch für dich interessant: Hollywood-Legende Robert Redford ist tot – er wurde 89 Jahre alt ++

Neben vielen Filmfans trauern zahlreiche Stars um den Hollywood-Star. Schauspiel-Ikone Jane Fonda sagt betroffen in einem Statement, welches „TODAY.com“ erhalten hat: „Es hat mich heute Morgen sehr getroffen, als ich gelesen habe, dass Bob nicht mehr da ist. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Er bedeutete mir sehr viel und war in jeder Hinsicht ein wundervoller Mensch. Er stand für ein Amerika, für das wir weiter kämpfen müssen.“

Und auch Leonardo di Caprio trauert um seinen Schauspielkollegen. Er merkt in einem Interview mit „The Associated Press“ an: „Es war ein riesiger Verlust für unsere Gemeinschaft. Er war nicht nur ein unglaublicher Schauspieler – wir alle kennen seine Arbeit – sondern auch als Regisseur, mit Filmen wie ‚Quiz Show‘. Er gehörte zu den ersten, die politische Thriller gemacht haben – ‚Three Days of the Condor‘, ‚All the President’s Men‘ – er ebnete den Weg für solche Filme. Aber noch mehr als alles andere war er ein engagierter Umweltaktivist, Mitglied der NRDC, wie ich, und setzte sich für die Rechte indigener Völker ein – die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Heute haben wir eine Legende verloren.“

„Bob war charismatisch, intelligent, intensiv, immer interessant“

Sängerin Barbara Streisand verkündet auf ihrem Instagram-Account: „Jeder Tag am Set von ‚The Way We Were‘ war aufregend, intensiv und pure Freude. Wir waren so unterschiedlich: Er kam aus der Welt der Pferde, ich war dagegen allergisch! Dennoch versuchten wir immer wieder, mehr übereinander herauszufinden – genau wie die Figuren im Film. Bob war charismatisch, intelligent, intensiv, immer interessant – und einer der besten Schauspieler überhaupt. Das letzte Mal, dass ich ihn sah, als er zum Mittagessen kam, sprachen wir über Kunst und beschlossen, uns gegenseitig unsere ersten Zeichnungen zu schicken. Er war einmalig, und ich bin so dankbar, die Gelegenheit gehabt zu haben, mit ihm zu arbeiten.“

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Schlussendlich hat die Welt nicht nur einen großen Schauspieler und Regisseuren, sondern auch eine Inspirationsfigur für viele Menschen verloren. In vielen Herzen dürfte Hollywood-Star Robert Redford weiterleben.