Robert Geiss filmt dramatische Zustände – „Unvorstellbar“

Es regnet wie aus Eimern, Straßen stehen unter Wasser – es sind Bilder, die man aus der Wüstenstadt Dubai so eigentlich nicht kennt. Das Emirat in den Vereinigten Arabischen Emiraten wird aktuell von einem heftigen Unwetter heimgesucht. Mittendrin ist RTL2-Star Robert Geiss.

Der Selfmade-Millionär filmt die dramatischen Zustände in Dubai, zeigt seinen Fans bei Instagram die Wassermassen. Robert Geiss kann dabei selbst kaum glauben, was er dort aktuell erlebt.

Robert Geiss: Wetterchaos in Dubai!

Die Straßen sind überschwemmt, das Wasser steht mehrere Zentimeter hoch. Es sind dramatische Zustände, die Robert Geiss aus Dubai filmt. Der Star aus der RTL2-Show „Die Geissens“ ist gerade mit dem Auto unterwegs, kommt angesichts der Wassermassen aber nur schleppend voran.

„Unvorstellbar“, sagt Robert Geiss in seinem Video und meint: „Dubai steht ziemlich tief unter Wasser. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht wegschwimmen. Schaut euch das an.“ Zu seinem Video schreibt er zusätzlich: „Heute sieht Dubai ganz anders aus. Man braucht kein Auto, man braucht ein Boot auf den Straßen. Das absolute Verkehrschaos, Wasser an allen Ecken und es regnet immer noch.“

Und auch am Abend ist die Situation noch nicht besser geworden. Es regnet weiter in Dubai. Auf einem zweiten Video sieht man Robert Geiss im Auto auf den Straßen von Dubai. Alle Autos haben die Warnblinkanlage an, fahren nur im Schritttempo.

Nicht das erste Unwetter in Dubai

Solche Wassermassen ist man von Dubai eigentlich nicht gewöhnt. Die Stadt am Rande der Wüste Al Marmoom ist eigentlich für strahlenden Sonnenschein und brüllende Hitze bekannt. Es ist aber nicht das erste Mal, dass Dubai von einem derartigen Unwetter heimgesucht wird. Schon im Oktober 2023 donnerte und blitzte es gewaltig in der Stadt, wo mittlerweile auch viele deutsche Prominente leben.