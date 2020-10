Robert Geiss und Carmen mit Protz-Posting: Ein Satz wirkt auf viele Fans wie blanker Hohn

Die Geissens lassen es sich gut. Arm in Arm stehen Robert Geiss und seine Frau Carmen auf dem Balkon des Atlantis in Dubai. Hinter ihnen glitzert der Ozean, Robert Geiss und Carmen lächeln glücklich in die Kamera.

Die Geissens genießen ihr Leben. Prinzipiell kein Problem, könnte man meinen. Schließlich haben sie auch hart dafür gearbeitet. Wenn die Bilder nicht ausgerechnet am Tag nach dem neuen Corona-Beschluss erschienen wären, in dem allen Deutschen touristische Reisen innerhalb des Landes verboten wurden. Böser Fauxpas von Robert Geiss und Carmen Geiss.

Die Geissens: Ärger auf Instagram – wegen DIESES Bildes

Doch Carmen Geiss macht es noch schlimmer. Neben dem Bild schreibt die Millionärsgattin: „Jeden Tag genießen!!! Ich glaube,das ist das wichtigste, was wir in dieser schwierigen Zeit tun können!“

Das sind die Geissens:

Die Geissens sind eine Jetset-Familie aus Köln

Seit 1994 sind Carmen Geiss und Robert Geiss verheiratet

Das Unternehmer-Paar hat zwei Kinder: Davina (17) und Shania (15)

Seit 2011 haben sie eine eigene Fernsehsendung „Doe Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“

Seit 2015 lebt die Familie in Südfrankreich

Robert Geiss und seine Ehefrau Carmen. Foto: imago images / SKATA

Ein Satz, der für viele Follower der beiden wie der blanke Hohn klingt. Frei nach dem Motto: Wir dürfen nicht mal an die Nordsee, aber die jetten lustig nach Dubai und erzählen uns dann auch noch etwas von schwierigen Zeiten.

Die Geissens: Follower regt dieser Satz auf

So schreibt beispielsweise eine Userin: „Wie kann man jeden Tag genießen, wenn man nicht Reisen und nur zu Hause bleiben darf? Wir wollten auch diese Herbstferien nach Dubai fliegen...Corona hat wieder gewonnen.“ Eine andere Followerin fügt hinzu: „Gute Vorbilder.... wenn man zu diesen Zeiten verreist.“ Und ein Mann schreibt frustriert: „Ja, wenn man Geld hat und keine anderen Sorgen...“

Die Reaktionen auf das Bild waren abzusehen. Doch das dürften die Geissens ja mittlerweile gewohnt sein. So gab es auch für die „Roberto Geissini“-Kollektion für den Discount-Riesen „Netto“ ordentlich Kritik. Was die Kunden bemängelten, kannst du hier nachlesen.