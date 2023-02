Robbie Williams bricht Song ab: Als er DAS auf der Tribüne sieht

Er ist noch immer der größte Popstar des Planeten. In den vergangenen Jahren war es etwas ruhiger um Robbie Williams geworden. In seinem Schatten war der Nachwuchs herangewachsen. Harry Styles, Ed Sheeran und wie sie alle heißen, füllen die großen Hallen und Stadien, erzeugen einen Hype, wie man ihn einst von „Take That“ oder später aber von Robbie Williams als Solokünstler kannte. Doch wer nun denken möge, dass der 48-jährige Brite aus der Mode gekommen sei, der wurde am Sonntagabend in Köln eines Besseren belehrt.

Zwar konnte sich Robbie Williams den ein oder anderen Gag über sein Alter nicht verkneifen, musste sich nach dem zweiten Song des Abends sogar kurz ausruhen. Doch so ganz ernst gemeint schien sein „It’s long Covid, Motherfuckers“ aber nicht zu sein.

Robbie Williams begeistert in Köln

Und so kam es, dass der britische Megastar auch immer wieder die Zeit zwischen seinen teil schweißtreibenden Hits nutzte, um im Rahmen seiner Tour zum 25-jährigen Jubiläum zurückzuschauen. Gerne auch auf seine Zeit bei „Take That“. Eine durchaus kontroverse Zeit, wie der 48-Jährige offen zugab. Es habe viele Regeln gegeben, so Williams, nicht immer habe er das machen können, worauf er eigentlich Lust hatte.

Doch es gab auch witzige Momente. Besonders das erste Video der Band zu dem Song „Do what u like“, bei dem die Band komplett nackt zu sehen war, wurde explizit diskutiert. Als im Anschluss dann noch der „Take That“-Klassiker „Could it be magic“ angespielt wurde, kam es zu einem skurrilen Moment. Williams hatte gerade die ersten Zeilen des Songs gespielt, als er laut „Stop, stop“, rief.

Einfach mitten im Konzert aufs Klo? Das ist bei Robbie Williams nicht ganz ungefährlich. Foto: Dominik Göttker

Verwirrt schaute der Superstar gen Tribüne, wo eine Zuschauerin wohl die Gunst des Momentes nutzen wollte, und eilig gen WC verschwand. Nicht aber mit Robbie Williams. Es sei schon okay, scherzte der Sänger, sie könne ruhig gehen. Um sich dann bei seiner Crew für die Unterbrechung zu entschuldigen. „Es tut mir leid, liebe Tänzer. Jemand musste auf Toilette“, witzelte der Sänger.

Mehr Nachrichten:

Ein bisschen unangenehm war es für die Zuschauerin vermutlich schon, besonders als klar war, dass Robbie Williams den Song daraufhin nicht mehr zu Ende spielte. Doch was will man tun, wenn die Natur ruft? Dafür hat sicher auch ein Superstar Verständnis.

Wer also am Montag (6. Februar 2023) oder Mittwoch (8. Februar 2023) bei Robbie Williams in Köln zu Gast ist, sollte besser vor der Show noch einmal das stille Örtchen aufsuchen. Nur so als Tipp. Wenige Tickets sind noch im Vorverkauf erhältlich.