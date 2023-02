Robbie Williams: Beichte bei Köln-Konzert – „Habe es niemandem erzählt“

Robbie, das war fantastisch! Ja, es ist wahr. Seit einem Vierteljahrhundert steht Robbie Williams nun bereits als Solokünstler auf der Bühne. Und ja, ein wenig sieht man es dem nunmehr 48-jährigen Sänger aus dem englischen Städtchen Stoke auch an. Die Haare sichtlich ergraut, die Lachfältchen rund um die Augen sind auch nur schwerlich zu verstecken. Und doch: Unterhalten kann Robbie Williams auch im Jahr 2023 noch genauso wie Ende der 90er, als er sich von „Take That“ loslöste und eine beispiellose Karriere hinlegte.

Eine Karriere, mit der er selbst nicht wirklich gerechnet hatte, wie er bei seinem Auftritt in Köln in einem ruhigen Moment erzählt. „Das war eine verrückte Reise“, berichtet der Brite, der sich in der ausverkauften Lanxess Arena komplett in goldenes Gewand gehüllt hatte.

Robbie Williams begeistert in Köln

„Eine verrückte Reise mit höchsten Höhen und tiefsten Tiefen. Wisst ihr, in meinem Gehirn und meinem Geist ist eine Person, die mit mir spricht. Sie war nicht immer mein bester Freund. Sie ließ mich glauben, dass ich nicht gut genug sei, sie ließ mich glauben, dass ich es nicht verdient hätte, vor euch auf der Bühne zu stehen. Sie ließ mich glauben, dass ich ein schrecklicher Sänger sei“, berichtet der 48-Jährige offen. Er sei sogar an einem Punkt gewesen, an dem er nicht mehr weitermachen wollte.

Vor allem in den späten 90ern und frühen 2000er-Jahren sei es schlimm gewesen, so der ehemalige Boygroup-Star. Robbie Williams: „2006 habe ich mich dann entschieden, mich zurückzuziehen. Ich habe es niemandem erzählt, aber ich habe es wirklich getan.“ Er habe sich auf seinem Sofa verschanzt, sich einen Bart wachsen lassen, sei in Selbstzweifeln versunken.

Zwei Dinge haben ihn jedoch aus diesem Loch geholt. Das eine sei die Begegnung mit seiner Frau Ayda Field gewesen. Und das andere seine Fans. Eine Liebeserklärung, die von Fanseite so nur zurückgegeben werden konnte. Denn es war ein fantastischer Abend, den Robbie in Köln zelebrierte.

Robbie Williams lockte in Köln 16.000 Menschen in die Lanxess Arena. Foto: Dominik Göttker

Ein Abend voller Witz und emotionaler Momente. Ein Abend, der musikalisch alles bot, was Robbie Williams in seiner langen Karriere zu schaffen imstande war. Der Brite spielte seine größten Hits. Ob „Feel“, „Angels“, „She’s the one“ oder „Candy“. Er coverte Oasis, scherzte über das erste „Take That“-Video, das ihn ein wenig an einen „Schwulen-Porno“ erinnert habe. Er schäkerte mit seinen Fans, tanzte über die Bühne, als seien die 25 Jahre völlig unberührt an ihm vorbeigegangen. Er suchte immer wieder die Nähe zum Publikum. Schaffte es auf beeindruckende Weise, jedem der 16.000 Konzertbesucher das Gefühl zu geben, dass es in dieser Nacht keinen besseren Ort für ihn geben könne.

Geradezu traurig wirkte es da, dass sich der Abend um kurz vor 23 Uhr bereits dem Ende neigte. Robbie und wohl auch jeder Zuschauer hätte noch bis in den nächsten Morgen tanzen und singen können.

Beneidenswert sind daher die, denen dieses Erlebnis noch bevorsteht. So wird der Brite noch einmal am 6. und 8. Februar in der Lanxess Arena auf die Bühne treten. Wer dabei sein will: Es gibt noch wenige Restkarten.