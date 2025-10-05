Robbie Williams muss Tour-Finale absagen – „Bin extrem traurig“

Konzert-Aus für einen der größten Popstars: Robbie Williams muss sein lang erwartetes Tour-Finale in Istanbul kurzfristig absagen. Der britische Sänger, der seit Jahrzehnten auf den größten Bühnen der Welt steht, sollte am Dienstag (7. Oktober) in der türkischen Metropole eigentlich den Schlusspunkt seiner gefeierten „BRITPOP“-Tour setzen.

Doch die Behörden funken dazwischen und das nur wenige Tage vor der Show.

Robbie Williams in Istanbul ausgebremst

Für Robbie Williams und seine Fans ist das eine bittere Nachricht. Der Musiker, der einst als Mitglied von „Take That“ berühmt wurde, hatte sich auf das Konzert besonders gefreut. „Ich bin extrem traurig, dass ich nächste Woche nicht in Istanbul auftreten kann“, schrieb er auf Instagram. Die Entscheidung liege nicht bei ihm. Die Stadt habe das Konzert „im Interesse der öffentlichen Sicherheit“ gestrichen – eine klare Ansage.

Hintergrund sind offenbar politische Spannungen und Sicherheitsbedenken. „Das Letzte, was ich je wollen würde, ist, die Sicherheit meiner Fans zu gefährden – ihre Sicherheit und ihr Schutz stehen an erster Stelle“, so Robbie Williams weiter. Der Popstar, der in seiner Karriere unzählige Stadiontourneen spielte, zeigte sich enttäuscht, aber verständnisvoll gegenüber der Entscheidung.

Drohungen und heikle Terminlage für Konzert

Türkische Medien berichten, dass die Behörden mögliche Unruhen befürchteten. Der Auftritt sollte ausgerechnet auf den Jahrestag der Hamas-Angriffe auf Israel fallen. Die Organisatoren warnten vor „potenziellen Risiken und öffentlichem Druck“. Laut „The Sun“ häuften sich außerdem Online-Drohungen gegen Robbie Williams. Grund: Der Sänger hat sich mehrfach öffentlich mit Israel solidarisiert und dort bereits Konzerte gegeben.

Für Robbie Williams trifft die Absage auch persönlich einen Nerv. Seine Frau Ayda Field hat türkische und jüdische Wurzeln. Istanbul sollte ein besonders emotionales Tour-Finale werden. „Wir waren sehr gespannt darauf, Istanbul zum ersten Mal zu spielen und haben die Stadt bewusst als letzte Show ausgewählt“, erklärte der 51-Jährige weiter.

Mehr Themen und News:

Doch damit nicht genug: Auch die Veröffentlichung von Robbie Williams neuem Album „Britpop“ verschiebt sich. Statt wie geplant im Oktober, erscheint es nun erst im Februar 2026. Seine Fans müssen sich also gleich doppelt gedulden.