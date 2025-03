„Dornenvögel“-Star Richard Chamberlain (†90) tot! Er führte 30 Jahre lang ein Doppelleben

Trauer in Hollywood! Schauspieler Richard Chamberlain ist tot. Am Samstag (29. März) starb er an einem Schlaganfall, nur zwei Tage vor seinem 91. Geburtstag.

Der 90-Jährige erlangte vor allem in den 60er-Jahren weltweite TV-Bekanntheit in der Titelrolle der Serie „Dr. Kildare“, feierte zudem mit dem TV-Vierteiler „Die Dornenvögel“ großen Erfolg.

Richard Chamberlain: Ex-Partner macht Tod offiziell

Er galt in Hollywood als „Prinz Charming“, wurde durch TV- und Filmrollen über Jahrzehnte zum Star. Jetzt ist Richard Chamberlain tot. Der 90-Jährige starb am Samstag (29. März) an einem Schlaganfall, wie sein Ex-Partner Martin Rabbett in einer Erklärung bekannt gibt.

„Unser geliebter Richard ist jetzt bei den Engeln. Er ist frei und schwebt zu den geliebten Menschen vor uns. Wie gesegnet waren wir, eine so erstaunliche und liebevolle Seele gekannt zu haben. Die Liebe stirbt nie. Und unsere Liebe ist unter seinen Flügeln und trägt ihn zu seinem nächsten großen Abenteuer“, so die emotionalen Abschiedsworte.

Chamberlain gewann in seiner Karriere insgesamt drei Golden Globes, den ersten für seine Rolle in „Dr. Kildare“ im Jahr 1963, den zweiten für seine Darstellung in der Abenteuer-Serie „Shogun“ 1980 und den dritten für die Rolle des Pater Ralph de Bricassart in „Die Dornenvögel“ im Jahr 1984.

Doch er machte nicht nur mit seiner Karriere, sondern auch mit seinem Privatleben Schlagzeilen.

Richard Chamberlain führte über Jahrzehnte ein Doppelleben

So führte der vermeintliche Herzensbrecher der Damenwelt über viele Jahre ein privates Doppelleben. In seiner 2003 veröffentlichten Biografie „Shattered Love“ machte er seine Homosexualität öffentlich, offenbarte auch die Beziehung zu Martin Rabbett.

In den 80er-Jahren war es für Chamberlain unmöglich gewesen, offen schwul zu sein. Der Schauspieler hatte das Gefühl, dass etwas mit ihm nicht stimme. „Ich dachte, dass etwas fürchterlich falsch mit mir war. Und auch als ich berühmt wurde, war dieses Gefühl noch da“, gesteht er in seinem Buch. Er verbrachte viele Jahre in Therapie und beschäftigte sich mit spirituellen Studien.

Mehr Themen:

Insgesamt war Richard Chamberlain rund 30 Jahre mit Rabbett zusammen, bis es im Jahr 2010 zur Trennung kam. Bis dahin hatte das Paar auf Hawaii zusammen gelebt. Grund für das Liebes-Aus war unter anderem der Wunsch Chambarlains, sich in Los Angeles noch einmal der Schauspielkarriere zu widmen.