Riccardo Simonetti: Als er DAS sieht, verschlägt es ihm die Sprache

Riccardo Simonetti ist eigentlich bekannt für seine offene und kommunikative Art. Doch was der Influencer jetzt zu Gesicht bekam, machte selbst den sonst so redegewandten Entertainer sprachlos.

„Mama, ich bin schwul“ – so lautet der Titel von Riccardo Simonettis Buch, welches die Thematik des Coming-Outs von Homosexuellen aufgreift. Seit dem 18. Oktober ist das Werk auf dem Markt. Und das Buch scheint gut anzukommen – jedoch etwas anders, als Riccardo Simonetti gedacht hätte.

Riccardo Simonetti: DIESES Detail wirft ihn völlig aus der Bahn

Auf Instagram teilte der 28-Jährige ein Foto des Buch-Covers. Soweit nichts Ungewöhnliches. Doch schaut man weiter oben, wird klar, was Riccardo Simonetti hier etwas irritierend findet: Das Buch wird als Bestseller Nummer 1 in der Kategorie „Erotikratgeber für Schwule“ geführt!

Das ist Riccardo Simonetti:

Riccardo Simonetti ist unter anderem Entertainer, Moderator, Model und Autor

Er wurde am 16. Februar 1993 geboren

Der 28-Jährige hat bereits drei Bücher veröffentlicht

„Ich frag mich zwar, wie unser Buch ausgerechnet in dieser Kategorie gelandet ist, aber hey – ich beschwere mich nicht“, schreibt er und versieht den Beitrag mit einem tränenlachenden Smiley.

Riccardo Simonetti: Sein Buch erscheint in ungewöhnlicher Kategorie

Und auch einige Fans finden das ziemlich witzig. So schreibt eine Followerin: „Also erotisch finde ich es persönlich jetzt nicht (Amazon ist wohl etwas verwirrt hahaha).“ Ein anderer Fan meint: „Sehr erotisch so ein Coming-Out, oh man.“

Riccardo Simonetti: Auch Fans finden es witzig

Einige Promi-Kollegen von Riccardo Simonetti sind ebenfalls sehr amüsiert. So posten zum Beispiel Model Lena Gercke und Moderatorin Nazan Eckes lachende Emoticons unter dem Beitrag.

So lange es Riccardo Simonetti und seine Community selbst mit Humor nehmen können, ist doch alles gut. (cf)