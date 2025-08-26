Am Rande der „Giovanni Zarrella Show“ lassen SIE die Bombe platzen – „Einmal durchatmen“

Für viele Fans ist es ein Schock: Revolverheld, die seit 20 Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Bands zählen, kündigen eine längere Pause an. Ende 2025 gehen Johannes Strate (45) und seine Bandkollegen noch einmal auf große Jubiläumstour. Danach heißt es erst einmal: Stopp. Ob und wann es weitergeht, ist völlig offen.

Im Gespräch mit „RTL“ – am Rande der „Giovanni Zarrella Show“ in Dortmund – erklärte Gitarrist Kris Hünecke (47), warum dieser Schritt notwendig ist. „Wir wissen nicht, was eine Pause mit uns macht. Wir brauchen die jetzt aber, um einmal durchzuatmen und ein bisschen selber Abstand zu entwickeln. Zu dem, was alles passiert ist in den letzten 20 Jahren.“

Revolverheld blickt auf eine Karriere voller Highlights zurück

Hünecke macht gegenüber „RTL“ deutlich, dass die Entscheidung nicht leichtfällt – schließlich blickt Revolverheld auf unzählige Highlights zurück. „Wir haben wirklich in den Jahren so wahnsinnig viele Highlights erlebt, dass es fast Frevel ist, Sachen rauszuheben. Ich glaube, wir haben alle davon geträumt, mal bei Rock am Ring zu spielen. Das haben wir geschafft.“ Auch Rock im Park, Hurricane Festival und Begegnungen mit Bands wie Guns N’ Roses zählen zu den größten Momenten. „Nils hat sich die Gitarre unterschreiben lassen von Slash, seinem großen Idol.“

Ein weiteres Highlight: der Sieg beim Bundesvision Song Contest, Auftritte in Stefan Raabs Show und zuletzt die Veröffentlichung eines Rockalbums auf dem eigenen Label. „Das war ein Riesentraum von uns“, so Kris. Zum Jubiläum gibt es außerdem ein Album samt Booklet, in dem die Fans viele dieser Erinnerungen nacherleben können – verfügbar auch auf RTL+.

Emotionaler Abschied – ungewisse Zukunft

Doch das Bandleben lief nicht immer harmonisch. „Es gab mal eine Situation in Kaiserslautern auf einem Parkplatz, wo Johannes und ich uns angeschrien haben. Das war, glaube ich, am Anfang ein bisschen so Kräftemessen.“ Mit den Jahren habe die Band jedoch gelernt, dass es Freiräume braucht, um langfristig zu funktionieren.

Heute hat jedes Mitglied seinen klaren Aufgabenbereich: Johannes sei „wahnsinnig schnell im Kopf und auch schnell mit Entscheidungen“. Kris kümmere sich um das Musikalische und Kreative, Nils sei der „Zahlenverlässliche“ mit Blick auf Social Media und Labelarbeit, während Jakob als „Head of Visual“ für Foto- und Videoprojekte zuständig sei.

„Wir freuen uns tierisch auf unsere Tour, weil das ziemlich emotional werden wird“, so Hünecke. Die letzte große Show steigt kurz vor Weihnachten 2025 in Köln, danach folgt noch ein exklusives Wohnzimmerkonzert für die Käufer der „20 Jahre Box“. Danach verabschieden sich Revolverheld auf unbestimmte Zeit.

Klar ist: Die Musiker werden nicht komplett von der Bildfläche verschwinden. Kris selbst hat bereits mehrere Soloprojekte gestartet. Ein Wiedersehen mit den einzelnen Bandmitgliedern scheint sicher – nur ob Revolverheld noch einmal für 20 Jahre zurückkommt, bleibt fraglich.