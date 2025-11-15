Irre! Deutscher Rapper verhilft Reinhard Mey zum Comeback

Was für ein Comeback! Musikerlegende Reinhard Mey (82) erlebt gerade einen zweiten Frühling, und das ausgerechnet wegen eines Frankfurter Gangsta-Rappers.

Sein 55 Jahre alter Song „In meinem Garten“ ist plötzlich in den deutschen Charts gelandet. Der Grund: Die neue Netflix-Doku über Haftbefehl (bürgerlich Aykut Anhan, 39). Darin läuft der alte Mey-Hit in einer Szene, die viele Fans bis ins Mark trifft.

Reinhard Mey stürmt die Charts dank Haftbefehl

In der Dokumentation sieht man Haftbefehl, wie er mit glasigem Blick Reinhard Mey hört und den Text mitrappt. „Was ich besaß, hab’ ich ihr gegeben / An Vernunft und an Verstand / Meine Seele ihr gegeben / Mag’s der liebe Gott vergeben.“ Worte, die offenbar mitten ins Herz treffen – nicht nur bei ihm.

+++ Gebt dem Mann keine Bühne mehr! Aleks Petrovics Verhalten ist erschreckend und widerlich +++

Unter einem der Clips auf Social Media häufen sich Kommentare wie: „Chabos wissen jetzt, wer Reinhard Mey ist“ oder „Danke für den geilen Song“. Der Satz „Brutaler Song“ fällt gleich mehrfach – ein Ritterschlag aus der Rap-Welt. Auch Mey selbst hat reagiert. Auf seiner Webseite bedankt er sich herzlich: „Danke, Aykut, für Deine Zuneigung und all das, was gerade daraus in unserem Garten erblüht.“

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein Satz, der zeigt: Zwischen deutschem Liedermacher-Feingeist und Rap-Ikone passt mehr, als man denkt. Denn die beiden eint mehr als Musik. Beide erzählen vom Leben – vom Absturz, von Sehnsucht, von Verlust. Nur mit anderer Sprache. Haftbefehl hat sich in seiner Netflix-Doku emotional entblößt, zeigt seine Drogensucht, seine Schwächen, seine Abgründe. Und plötzlich erklingt da ein Lied von Mey, das Generationen trennt – und zugleich verbindet.

Jetzt entdecken tausende junge Hörer den 55 Jahre alten Song neu. Für Reinhard Mey, der bald 83 wird, ist das ein spätes, aber wunderschönes Kompliment. Und für Haftbefehl? Vielleicht der Beweis, dass große Musik kein Alter kennt.