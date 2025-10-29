Die Reimanns lassen die Bombe platzen: „Wer ist wohl wieder da?“

Sie sind die beliebteste Auswanderer-Familie Deutschlands: Die Reimanns. Konny und Manu sind absolut Kult. Der sympathische Handwerker und die Powerfrau aus dem hohen Norden haben die Zuschauer von Anfang an, an ihrem Abenteuer Auswanderung teilhaben lassen. Ob in Texas oder mittlerweile in Hawaii, wenn Konny sich mal wieder ein neues Projekt in den Kopf setzt, sind wir alle live dabei.

Umso schöner die Ankündigung, die Manu Reimann nun via Instagram in die Welt schickte. „Nah??? Wer ist wohl wieder da?????????“, fragt Manu zu einem Bild, dass gleich drei Paar Latschen vor einer Haustür zeigt. Die Antwort, sie liegt auf der Hand. Und wird von der Auswanderin gleich mitgeliefert: „The boys are back in town.“

Es geht weiter bei den Reimanns

Die Boys, das sind natürlich die Herren vom Drehteam. Es werden neue Folgen von den Reimanns gedreht. Dazu schreibt Manu: „Unser Filmteam ist wieder da. Wir starten mit den Dreharbeiten für die neuen Folgen, die ihr 2026 sehen könnt! Freut euch auf viele schöne, spannende und lustige Momente – es wird wieder richtig ‚typisch Reimanns‘!“

++ Kabel 1 macht es offiziell – „Die Reimanns“ kehren mit neuen Folgen zurück ++

Na, da dürfen wir ja gespannt sein. Auch, was die weiteren Wohnpläne von Konny und Manu angeht. Schließlich gingen zuletzt immer wieder die Gerüchte um, dass die beiden Wahl-Amerikaner Hawaii verlassen, und doch noch einmal weiterziehen wollen.

„Ich freue mich schon riesig drauf“

Zunächst einmal steht jedoch die neue Staffel „Willkommen bei den Reimanns“ vor der Tür. Die startet bereits im November. Genauer gesagt am Sonntag, den neunten November um 20.15 Uhr. Die Fans jedenfalls sind schon ganz aufgeregt.

„Ich freue mich schon riesig drauf“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren auf Instagram. Und ein anderer ergänzt: „Oh, wie schön, ich freu mich darauf.“ Und auch Konny freut sich: „Wir Reimanns haben Hummeln im Hintern. Es geht weiter für uns. Aber wo es hingeht, guckt einfach auf Kabel 1 die neuen Folgen. Wer weiß, vielleicht sieht man das ja, wo wir hingehen.“