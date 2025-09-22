Manu Reimann kann es kaum erwarten: „Jetzt geht‘s für mich los“

Manuela und Konny Reimann gehören zu den renommiertesten und beliebtesten Kult-Auswanderern der Vox-Serie „Goodbye Deutschland“. Obwohl ihre Teilnahme am Format schon knapp 21 Jahre zurückliegt, sind sie aus der deutschen TV-Landschaft nie verschwunden.

Neben einer eigenen Kabel 1-Serie mit dem Titel „Willkommen bei den Reimanns“ halten die ehemaligen Hamburger ihre treuen Anhänger auch auf ihrem Instagram-Account auf dem Laufenden. Aktuell verkündet Manu eine besondere Neuigkeit und kann es kaum erwarten. Für das Ehepaar steht ein besonderes Highlight an.

Der 23. September ist kein gewöhnlicher Tag für die Kult-Auswanderin. Es ist ihr Tag! So feiert Manu ihren 57. Ehrentag und will diesen ganz bewusst im Kreise ihrer Liebsten genießen.

++ auch für dich interessant: Süße Überraschung: „Die Reimanns“ haben Grund zu feiern ++

Doch auch ihre Fans dürfen nicht kurz kommen. Auf Instagram verrät sie vorfreudig ihre besonderen Pläne für den 23. September. „Wir sind jetzt ziemlich am Ende unserer Reise. Ein paar Tage haben wir noch übrig. Und jetzt fängt meine Geburtstagswoche an! Überraschungen für Konny sind jetzt zu Ende. Sein Geburtstag war letzte Woche. Meiner ist in ein paar Tagen, am Dienstag. Jetzt geht‘s für mich los“, erklärt Manu euphorisch.

Doch an welchen Urlaubsort zieht es die Reimanns? Manu und Konny sind bereits angekommen – in der Metropole, der Stadt der Liebe Paris. Das Ehepaar plant einen besonderen Städtetrip. Welche konkreten Pläne sie für den Urlaub haben, behalten sie für sich. Doch wer Manu auf Instgram verfolgt, weiß: Ihre Fans dürften sich garantiert auf exklusive Einblicke freuen. Die Kult-Auswanderin wird ihre Community sicherlich mit dem einen oder anderen Schnappschuss aus der Stadt der Liebe überraschen.