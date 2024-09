Regina Halmich: Nach dem Kampf gegen Stefan Raab teilt sie allen die Nachricht mit

Am Samstagabend (14. September) richteten sich die Blicke aller Sport- und Unterhaltungs-Fans in Deutschland auf die Arena in Düsseldorf, wo es zum großen Show-Kampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich kam.

Zum dritten Mal standen der TV-Moderator und die frühere Box-Weltmeisterin sich im Ring gegenüber. Der Kampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich war mit viel Tamtam angekündigt worden – und er sollte halten, was er versprochen hatte.

Stefan Raab vs. Regina Halmich: So lief der Kampf

Gleich in der ersten von sechs Runden ging die 47-jährige Halmich in die Offensive. Der zehn Jahre ältere Raab geriet sofort ins Schwitzen.

In Runde zwei wurde Stefan Raab von der Ringrichterin angezählt. Denn im Ring war nur Regina Halmich in Aktion.

Es sah schon früh im Kampf danach aus, als könnte die TV-Legende die vollen sechs Runden nicht überstehen. Doch Stefan Raab wäre nicht Stefan Raab, wenn er nicht tapfer gekämpft hätte.

Stefan Raab plötzlich mutig

Und so versuchte er immer wieder, seine deutlich kleinere Gegnerin mit seiner Führhand auf Distanz zu halten. In Runde vier wagte er dann sogar die eine oder andere Attacke. Die Arena bebte.

In der fünften Runde ging Stefan Raab dann immer mehr die Puste aus. Und Halmich wusste dies zu nutzen. Mit einem kraftvollen Jab traf sie den Kult-Moderator am Kinn.

Viele Zuschauer in der Arena und auch an den TV-Geräten dachten in dem Moment wohl, dies sei der Knock-out. Doch weit gefehlt. Stefan Raab berappelte sich wieder und brachte auch Frank Buschmann ins Staunen. „Das ist unfassbar“, raunte der RTL-Kommentator.

Regina Halmich verkündet Nachricht

Und auch durch die sechste Runde konnte Raab sich schleppen – mit einer großen Kampfesleistung. Der Sieg nach Punkten ging anschließend klar an Regina Halmich. Doch der Sieger der Herzen war an diesem Abend für die Zuschauer in Düsseldorf der aufopferungsvoll kämpfende Stefan Raab.

Kaum war der Kampf vorbei, da teilte Regina Halmich allen Zuschauern sofort eine Nachricht mit: „Das will ich jetzt gleich hier vor allen sagen: Das war unser letzter Kampf.“

Regina Halmich verdient irre Summe

Für die Fans herrscht nun also die traurige Gewissheit: Einen vierten Kampf zwischen den beiden wird es definitiv nicht geben.

Stefan Raab hatte zu diesem Zeitpunkt offensichtlich schon wieder genug Sauerstoff getankt, um in seiner gewohnt schlagfertigen Art zu antworten: „Da hat wohl jemand ausgesorgt.“

