GNTM-Star Rebecca Mir teilt Foto im Bikini – Fans flippen aus: „Zum Dahinschmelzen“

Rebecca Mir urlaubt derzeit mit ihrem Mann Massimo Sinató und dem gemeinsamen Sohn in Mexiko.

Das GNTM-Model hält seine Fans mit Urlaubsbildern auf Instagram auf dem Laufenden. Und die können sich sehen lassen! Jetzt teilt Rebecca Mir einen ganz besonderen Schnappschuss mit ihren Followern. Und sie ist nicht allein auf dem Foto.

Rebecca Mir: DAS lieben die Fans an dem Urlaubs-Schnappschuss

Auf dem Schwarzweiß-Bild sieht man das Traumpaar Rebecca und Massimo kuschelnd am Strand. Den beiden scheint es gutzugehen, denn das herzliche und verliebte Lachen ist deutlich zu erkennen.

Das ist GNTM:

„Germany's next Topmodel“ (GNTM) ist eine Model-Castingshow

Seit 2006 wird die Sendung bei dem TV-Sender ProSieben ausgestrahlt

Die Moderatorin und Chefin der Jury ist Heidi Klum

Das Konzept von GNTM basiert auf dem amerikanischen Vorgänger „America's Next Top Model“

Ziel der Castingshow ist es, Deutschlands „nächstes Topmodel“ zu finden: Die Kandidatinnen erwarten unterschiedliche Challenges, in denen sie ihr Können unter Beweis stellen sollen

Es scheint, als wären die Moderatorin und der Profitänzer verliebt wie am ersten Tag. Auch die Fans sind begeistert von dem Foto der beiden Turteltauben. In den Kommentaren heißt es:

„Sehr schönes Paar“

„Schönes Bild von euch, bleibt so glücklich“

„Absolutes Traumpaar“

„Ein Bild zum Dahinschmelzen“

Rebecca Mir teilt Schnappschuss aus dem Mexiko-Urlaub. Foto: IMAGO / Future Image

Rebecca Mir postet Bild auf Instagram – ein Detail wird zum Lacher

Nicht nur das verliebte Paar haut die Follower des GNTM-Topmodels um. Massimo Sinató ist im April vergangenen Jahres Papa geworden. Sein „After Baby Body“ beeindruckt einen Fan ganz besonders und dieser scherzt: „Wie gemein, nach einer Schwangerschaft wieder so auszusehen. Und Rebecca sieht auch super aus.“

Es heißt, dass Männer in einer Schwangerschaft auch oft zunehmen, weil sie wohl mehr Hunger haben. Rebecca Mir und ihr Mann haben beide eine sehr sportliche und schlanke Figur. Deswegen ist es kaum zu glauben, dass die beiden erst im April vergangenen Jahres Eltern geworden sind.

Rebecca Mir und Massimo Sinató haben sich 2012 in der RTL-Show „Let's Dance“ kennen- und lieben gelernt. Dieses Jahr nimmt Moderatorin Amira Pocher an der Tanz-Show teil. Was sie jetzt offenbart, liest du hier >>>