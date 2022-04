ProSieben-Star Rebecca Mir: Zuckersüß! So gratuliert sie ihrem Sohn zum Geburtstag! Fans flippen aus

ProSieben-Star Rebecca Mir und Massimo Sinato schweben auf Wolke sieben. Vor einem Jahr sind die beiden stolze Eltern eines Sohnes geworden.

Anlässlich seines Geburtstages gratuliert die ProSieben-Moderatorin Rebecca Mir ihrem kleinen Schatz mit einem Post auf ihrem Instagram-Account. Die Fans sind nun völlig aus dem Häuschen darüber!

ProSieben: SO gratuliert Rebecca Mir ihrem Sohn zum Geburtstag

Auf dem Bild ist das verliebte Paar am Strand zu sehen. Massimo hält seine Rebecca in den Armen und die GNTM-Schönheit ihren gemeinsamen Sohn. Unter das Foto schreibt sie: „Und auf einmal bist du schon ein Jahr alt. Wie wahnsinnig schnell die Zeit vergangen ist! Mama und Papa lieben dich!“

Das sind wirklich süße Worte an den kleinen Mann. Kinder wachsen so schnell, da muss man jede gemeinsame Zeit genießen. Und das scheinen die beiden auch zu tun - auf dem Foto wirken sie ziemlich glücklich. Die ProSieben-Moderatorin strahlt von Ohr zu Ohr.

Rebecca Mir gratuliert ihrem Sohn zum ersten Geburtstag. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

ProSieben-Moderatorin Rebecca Mir: Fans rasten in den Kommentaren völlig aus

Auch die Fans sind von dem Foto begeistert und schicken ihre Glückwünsche an den Kleinen:

„Herzlichen Glückwunsch. Der erste Geburtstag ist immer so emotional“

„Schönes Foto einer glücklichen Familie“

„Wie süß! Ich wünsche dem Kleinen alles alles Gute zum ersten Geburtstag“

„Sie werden einfach so schnell groß. Happy Birthday“

„Sehr schönes Foto“

Hach, zuckersüß die kleine Familie. Doch die drei sind derzeit nicht im Urlaub am Meer. Denn Massimo Sinato tanzt bei "Let's Dance" mit Amira Pocher um den Sieg. Am vergangenen Freitagabend (8. April) haben die Zuschauer sie in die nächste Runde gewählt.

Wird es für das Tanzpaar zum Sieg reichen? Das bleibt abzuwarten.