Schwere Unwetter auf Ibiza – und zwei Reality-Stars sind mittendrin

Unwetter-Chaos auf Ibiza: Die Insel kämpft mit den Folgen von Ex-Hurrikan Gabrielle, der für Rekord-Regenfälle sorgen. Überschwemmte Straßen, vollgelaufene Häuser und aufgerissene Stromleitungen prägen das Bild der Baleareninsel. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1952 hat es solche Regenmengen auf Ibiza noch nie gegeben.

Auch die Reality-Stars Jessica und Johannes Haller bekommen das Unwetter hautnah mit. Die beiden dokumentieren in ihren sozialen Medien, wie schlimm die Lage wirklich ist. Während viele Menschen mit den Folgen kämpfen, hatten die Reality-Stars Glück im Unglück. Doch der Schock über die Situation sitzt auch bei ihnen tief.

Reality-Stars schildern schockierende Eindrücke

„Ausnahmezustand hier auf Ibiza“, berichtet Jessica Haller ihren Fans auf Instagram. „Ich habe so etwas echt noch nie gesehen.“ Extreme Unwetter seien auf der Insel selten, meist sei der Regen schnell vorbei und die Sonne kehre zurück. Diesmal traf Ex-Hurrikan Gabrielle Ibiza jedoch mit voller Wucht. Das Ausmaß der Regenfälle hat sogar die Reality-Stars umgehauen, die Ibiza seit einiger Zeit als Wahlheimat für sich entdeckt haben.

„Aber was heute hier über Nacht passiert ist, ist richtig unheimlich und überhaupt nicht mehr lustig“, erzählt Jessica Berichten von RTL zufolgeweiter. Anfangs hätten sie und Johannes den Regen noch unterschätzt und sich sogar darüber gefreut. Doch schnell erkannten die Reality-Stars den Ernst der Lage – überschwemmte Straßen und Chaos prägten die Insel. Jessica gibt dann jedoch Entwarnung: „Es ist alles in Ordnung. Wir haben echt Glück.“ Trotz des heftigen Sturms blieb die Familie unversehrt.

Dabei sah es an vielen Orten auf der Insel deutlich dramatischer aus. Behörden meldeten mehr als 200 wetterbedingte Notfälle. Überschwemmungen, Erdrutsche, umgestürzte Bäume und beschädigte Leitungen zwangen die Einsatzkräfte zu zahlreichen Rettungsaktionen. Menschen, die in Autos oder Wohnungen eingeschlossen waren, mussten befreit werden.

Jessica und Johannes Haller zeigen in ihren Videos, was das Unwetter auf der Insel angerichtet hat. Für sie endete der Ausnahmezustand glücklicherweise glimpflich. Doch die dramatischen Bilder der Baleareninsel sprechen für sich. Die Reality-Stars müssen diesen Schreck nun erst einmal verarbeiten.