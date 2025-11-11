Reality-Star Christina Dimitriou mit Baby verfolgt – „Dieses Volk ist einfach nur noch widerlich“

Reality-Star Christina Dimitriou (33) versteht die Welt nicht mehr. Eigentlich wollte sie nur einen gemütlichen Tag in der Dortmunder Innenstadt verbringen, doch plötzlich wurde sie von einem fremden Mann verfolgt. Und das, während sie mit Baby und Freundin unterwegs war!

In ihrer Instagram-Story teilt die Ex von Aleks Petrovic (34) ihre Wut und Angst mit ihren rund 340.000 Followern. „Wir werden genau von diesem Typen verfolgt, seit 30 Minuten. Obwohl ich ihm eine Ansage gemacht habe, hört er nicht auf und ist so penetrant“, schreibt sie zu einem kurzen Clip, der den Mann zeigt.

Reality-Star Christina Dimitriou erlebt Drama in Dortmund

Christina handelt noch vor Ort und ist völlig außer sich. „Ich habe jetzt die Polizei gerufen, ist mir scheißegal. Ich bin hier mit meinem Baby und wie penetrant kann man bitte sein?! Dieses Volk ist einfach nur noch widerlich.“ Für die Stadt selbst hat der Reality-Star auch keine netten Worte übrig. „Dortmund ist einfach für’n Arsch“, schimpft sie weiter.

Als die Polizei schließlich eintrifft, ist der Unbekannte bereits verschwunden. „Der ist abgehauen“, berichtet Christina. Laut ihrer Aussage sei der Mann allerdings polizeibekannt und werde nun intensiver gesucht. Was wäre passiert, wenn sie ohne ihr Baby unterwegs gewesen wäre?

Christina wird deutlich: „Der konnte froh sein, dass ich meine Tochter dabei hatte – denn sonst wär Ende Gelände. Dann wäre auch keine Polizei mehr gekommen, weil dann hätte ich ihn auseinandergenommen.“

Nach dem Schock kündigt Christina an, sich zu einem späteren Zeitpunkt zu dem Vorfall zu äußern. „Ich muss das erstmal verarbeiten“, sagt sie.