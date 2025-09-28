Reality-Star Matthias Mangiapane erleidet Schicksalsschläge – „Ich bin sehr traurig“

Reality-Star Matthias Mangiapane erlebt aktuell schwere Zeiten. Seine Mutter Dagmar erlitt überraschend einen Herzinfarkt, wie er gegenüber „Bild“ verriet. Ihr Zustand verschlechterte sich schnell.

Eine Blutuntersuchung beim Arzt brachte die Diagnose. „Sie hatte tatsächlich einen Herzinfarkt“, erklärte Matthias. Seine Mutter wurde daraufhin behandelt und erhielt drei Bypässe. Momentan erholt sie sich in der Reha. Doch das ist nicht der einzige Schicksalsschlag, den der ehemalige „Sommerhaus“-Teilnehmer erleiden musste.

Reality-Star kämpft um die Gesundheit seiner Mutter

Matthias ist erleichtert, dass seine Mutter auf die Untersuchung bestanden hat. „Wenn ich meine Mutter verloren hätte – ich mag gar nicht daran denken“, betonte der Reality-Star gegenüber „Bild“. Die Situation zeigte, wie wichtig Aufmerksamkeit für gesundheitliche Warnzeichen ist. Der Eingriff rettete vermutlich Dagmars Leben.

+++ auch interessant für dich: Matthias Mangiapane knallhart: „Ich möchte Krawall“ +++

Doch die Sorgen endeten nicht. Am Sonntag (21. September) verstarb Matthias’ geliebte Hündin Amore im Alter von 19 Jahren. „Ich bin gerade in Berlin. Dann rief mich mein Vater an, und ich habe natürlich sofort geheult“, sagte der Reality-Star erschüttert.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Der Vierbeiner war Matthias wichtig. Er teilte viele Erinnerungen mit ihr und empfindet ihren Verlust als schmerzhaft. „Meine kleine Amore ist nicht mehr da. Ich bin sehr traurig darüber“, fügte der Reality-Star hinzu.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.