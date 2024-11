Raul Richter privat: Nach Seitensprung – läuten bei ihm jetzt die Hochzeitsglocken?!

Bei „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ spielte Raul Richter den Sunnyboy Dominik Gundlach, der ihn zum Mädchenschwarm werden ließ. Doch während Raul Richter sich bei der Soap ans Script hielt, ist er privat nicht ganz so standhaft gewesen, sondern fremdgegangen. Nein sagen konnte er wohl nicht – so kam es zum Seitensprung.

Anders als mit der privaten Beziehung ging es mit der Fernsehkarriere nach dem Serientod bei GZSZ für Raul Richter weiter. Das Trash-TV kennt Raul Richter seit seiner RTL-Teilnahme bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ im Jahr 2020 allzu gut. Im Sommer 2024 geht es für den 37-jährigen Raul Richter mit Freundin Vanessa Schmitt ins „Sommerhaus der Stars“. Ob der Seitensprung da noch Konsequenzen hat?

Raul Richter ist fremdgegangen – DAS sagt er nach dem Seitensprung

Raul Richter hat Freundin Vanessa Schmitt betrogen. Foto: IMAGO/Eventpress

Seine Freundin Vanessa Schmitt lernte Raul Richter im Jahr 2018 in einem Burger-Restaurant kennen. Woher du sie kennen könntest? Vanessa Schmitt ist zwar gelernte Erzieherin, war aber Moderatorin des Grip-Motormagazins und trug 2017 den Titel als „Miss Tuning“. Außerdem ist sie die Ex-Freundin von Reality-TV-Teilnehmer Nico Schwanz. Im Jahr 2022 kam es zur Beziehungspause von Raul Richter und Influencerin Vanessa Schmitt. Schon damals kursieren wilde Gerüchte über einen Seitensprung im Netz. Die Beziehungspause hielt nur wenige Monate an. Ihr Liebescomeback verkündeten die beiden mit einem Nacktfoto unter der Dusche.

Zwei Jahre später gibt der GZSZ-Star es zu: Raul Richter ist seiner Freundin fremdgegangen. Bei RTL erklärte Raul Richter seinen Seitensprung als „einmalige Sache“. Vergeben und vergessen? Nichts da! Den Fehltritt musste Vanessa Schmitt selbst entdecken – vergessen wird sie das wohl nie. Mittlerweile denken Raul Richter und Freundin Vanessa über eine Hochzeit nach, am besten privat im Warmen – zum Beispiel in Italien. Wie der Ring aussehen sollte, ist auch schon klar. Das äußerten die beiden gegenüber „GALA“. Genaues möchte Raul Richter aber nicht verraten – sonst wäre die Überraschung ja verdorben.

Wusstest du schon?: Gemeinsam mit seiner Mutter führt Raul Richter ein Unternehmen für konservierte Rosen als Alternative zu Blumensträußen.

Nach dem Serientod bei GZSZ – ein Comeback für Raul Richter?

Die ersten vier Jahre seines Lebens verbrachte Raul Richter in Peru, wo er mit dem Traum von der großen Schauspielkarriere aufwuchs. Im Alter von zehn Jahren gab er im Film „Achterbahn – ein Hund namens Freitag“ sein Debut, 2007 spielte er in einer Folge von „KDD – Kriminaldauerdienst“ mit. Mit seinen Auftritten in den Musikvideos zu LaFees „Heul doch“ und „Shut up“ startete er seine Karriere so richtig.

Mit 20 Jahren hatte Raul Richter nach dem Casting zu GZSZ seine Traumrolle in der Tasche. Oder etwa doch nicht? So richtig konnte sich Raul Richter in seinen sieben Jahren GZSZ-Karriere mit „Dominik Gundlach“ nicht anfreunden. Gundlach war dem Schauspieler zu „pubertär“ und als „Weichei“ angelegt, wie er „OK!“ verriet. Lieber hätte er mal einen Bad-Boy gespielt – also musste der Serientod her. Danach nahm Raul Richter unter anderem Synchronsprecher-Rollen für die beliebten Netflix-Serien „Sense8“ und „Marvel’s The Defenders“ an. Seit 2021 ist Raul Richter als Polizeiobermeister in der ZDF-Serie „Notruf Hafenkante“ zu sehen. Auf Nachfrage von „Bild“ nach einem GZSZ-Comeback reagierte der Schauspieler ziemlich positiv: „Susan Sideropoulos ist ja auch auferstanden. Ich kann mir das sehr gut vorstellen.“

Nach seinem Serientod bei GZSZ ist Raul Richter bei „Notruf Hafenkante“ zu sehen. Foto: imago images/Andre Lenthe

Mädchenschwarm: DIESEN Co-Star konnte Raul Richter rumkriegen

Was haben Raul Richter „Dominik Gundlach“ und Valentina Pahde „Sunny“ gemeinsam? Die Namen verraten es dem ein oder anderen – beide waren Darsteller bei GZSZ. Dass die TV-Stars Raul Richter und Valentina Pahde mal ein Paar waren, kommt für manche Fans sicher überraschend – denn am Set haben sie sich verpasst. Raul Richter stieg 2014 aus, ein Jahr später kam Valentina Pahde dazu. Die Beziehung zwischen Raul Richter und Freundin Valentina fand schon 2016 wieder ein Ende. Im Gegensatz zur Beziehung mit Influencerin Vanessa Schmitt kam es hier nicht zum Fehltritt, sondern zur freundschaftlichen Trennung.

