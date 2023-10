Rammstein: Nach Tour-Ankündigung – Band fasst neuen Entschluss!

Es war DIE Hammer-News für ihre Fans: Rammstein gehen 2024 wieder auf Tour. Die Band mit Frontman Till Lindemann machte die News erst vor wenigen Tagen öffentlich (hier mehr dazu >>>). Seit diesem Montag (16. Oktober) können sich die Mitglieder der Rammstein-Community „LIFAD“ bereits Karten sichern, in zwei Tagen sind die Tickets für alle anderen Fans zugänglich.

Eigentlich standen bislang vier Termine in deutschen Städten auf dem Plan ihrer „Europe Stadium Tour“. Jetzt gibt es gute Neuigkeiten für Rammstein-Anhänger.

Rammstein fassen neuen Entschluss

Auf Instagram lassen die Musiker die Katze nun aus dem Sack: „Due to high demand in the LIFAD fanclub pre-sale, Rammstein can now announce additional shows in Dresden & Gelsenkirchen.“ (Zu deutsch: „Aufgrund der hohen Nachfrage im LIFAD-Fanclub-Vorverkauf kann Rammstein nun weitere Shows in Dresden & Gelsenkirchen ankündigen.“)

Bisher sollten Rammstein am 15. und 16. Mai 2024 in Dresden auf der Bühne stehen und am 26. und 27. Juli in Gelsenkirchen. Jetzt folgen weitere Zusatztermine am 18. Mai in Dresden sowie am 29. Juli in Gelsenkirchen.

Dass es eine hohe Nachfrage geben wird, prophezeite der Ticketbetreiber Eventim bereits vor wenigen Tagen. Auf der Seite war zu lesen: „Wir erwarten eine hohe Nachfrage.“ Ticket-Interessierte sollten schnell handeln und die Karten nicht zu lange im Warenkorb liegen lassen, denn es herrsche wegen der hohen Nachfrage und Reservierungszeit viel Bewegung im Online-Shop.

Rammstein versuchen dem nun mit neuen Konzertterminen entgegenzuwirken und landen bei Fans aus der jeweiligen Umgebung damit sicher einen Volltreffer. Andere Rammstein-Anhänger sind derweil enttäuscht. Sie kommentieren:

„München bitteeeeee“

„POLEN“

„Wo ist Portugal?“

„Bitte spielt in einer weiteren Stadt in Deutschland“

Rammstein spielen 2024 unter anderem auch noch in Ländern wie Dänemark, Spanien, Frankreich, Italien oder Irland.