Rammstein: Schlagzeuger Christoph Schneider überrascht mit DIESER Aussage

Überraschende Neuigkeiten von Rammstein!

Vor Kurzem musste die Band um Sänger Till Lindemann ihre geplante Tour absagen - wie vielen Künstlern machte das Coronavirus auch Rammstein einen Strich durch die Rechnung. Aber aufgeschoben ist in diesem Fall nicht aufgehoben. Denn die Fans der Metal-Gruppe aus Berlin müssen sich nur bis zum nächsten Sommer gedulden, dann wird die Tournee nachgeholt werden.

Rammstein: Tour verschoben - Freizeit

Dennoch haben die sechs Musiker momentan eine Menge freier Zeit. Schlagzeuger Christoph Schneider hat verraten, was Rammstein mit der freien Zeit anfängt - Fans können sich freuen!

Im Podcast „Rodeo Radio - Die BossHoss Rock Show“ mit dem Duo Alec Völkel und Schascha Vollmer von The BossHoss verriet der 54-Jährige: „Wir haben gesagt: 'Lasst uns mal treffen. Lasst uns mal überlegen: Was könnten wir machen in diesem Jahr?' Wir haben noch so viele Ideen und so viele unfertige Songs.“

Das ist Rammstein:

1994 in Berlin gegründet

Rammstein ist eine Metal-Band

Mitglieder: Till Lindemann, Richard Kruspe, Paul Landers, Oliver Riedel, Christoph Schneider, Christian Lorenz

Neues Album von Rammstein?

Sofort hatten die beiden Gastgeber eine Vermutung: „Macht ihr ne neue Platte?“ Schneider: „Das möchte ich jetzt nicht behaupten. Aber wir haben uns getroffen und arbeiten an Songs. Wir wollen an Songs arbeiten. Aber ob das eine Platte wird, das weiß keiner.“

Christoph Schneider wollte nicht zu viel verraten - The BossHoss aber ließen nicht locker: „Wenn Musiker an Songs arbeiten, wird es ja selten ein Album.“

Das letzte Album von Rammstein erschien 2019. Ob wir uns schon bald auf eine neue Platte freuen können? Wir bleiben gespannt. (cs)