Rammstein-Sänger Till Lindemann: Neues Video – HIER findest du die irren Sex-Szenen

Rammstein-Frontmann Till Lindemann ist jetzt nicht unbedingt für seine Chorknaben-Mentalität bekannt. Im Gegenteil. Der 57-jährige Sänger der Berliner Rockband Rammstein zeigt gerne was er, und auch was andere, so zu bieten haben. Und das meist sehr explizit und unbekleidet.

Das neue Video zu seiner Single „Platz 1“ ist da keine Ausnahme. Die Szenen des Clips sind sogar so hart, dass sie unzensiert nur auf einer Porno-Website im Netz zu finden sind.

Rammstein-Sänger Lindemann zeigt Porno-Szenen

Doch was zeigt der Clip überhaupt? Sex, Sex und verstümmelte Körper. Wer es mag. So feiert der Sänger eine wilde Porno-Party mit mehreren Damen. Da wird der Rammstein-Sänger oral verlustiert, schläft mit diversen Frauen, befriedigt eine Gespielin mit einem Dildo.

Lindemann

Laut Informationen der Bild sind die Szenen allesamt echt. Lindemann soll nicht gedoubled worden sein. Ob das wirklich so stimmt, bleibt offen. Eine ähnliche Debatte hatte es schon zum „Pussy“-Video gegeben, das ähnlich explizite Szenen zeigte.

-------------------

Das ist Lindemann:

Lindemann ist ein deutsch-schwedisches Alternative-Metal-Projekt des Rammstein-Sängers Till Lindemann und des Musikers Peter Tägtgren

Die Band existiert seit 2015

Tägtgren ist Sänger und Kopf der musikalischen Projekte Hypocrisy und Pain

Lindemann brachten bislang zwei Alben heraus („Skills in Pills“ und „F&M“)

Das Projekt tritt am 6. Februar in Köln auf

--------------------

Lindemann: Hier gibt es das irre Video

Damals wurden die Bandmitglieder von Körper-Doubles vertreten. Weiter berichtet die Zeitung, dass das Video an mehreren Locations gedreht wurde. Unter anderem in Prag, Moskau und New York.

+++ Rammstein: Til Lindemann zeigt unzensiertes Video und sorgt für Entsetzen +++

Das unzensierte Video gibt es übrigens nur auf einer Porno-Seite. Aus Gründen des Jugendschutzes nenne wir die Seite an dieser Stelle nicht.