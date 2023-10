Rammstein: Nach Lindemann-Diskussionen – nun herrscht Gewissheit

Die letzte Rammstein-Tour stand im Schatten der Diskussionen um Frontmann Til Lindemann. Zwar zeigte sich die Band auf der Bühne geeint, Statements wie beispielsweise das von Drummer Christoph Schneider ließen jedoch anderes erahnen.

„Till hat sich in den letzten Jahren von uns entfernt und sich seine eigene Blase geschaffen. Mit eigenen Leuten, eigenen Partys, eigenen Projekten. Das hat mich traurig gemacht, definitiv“, schrieb der Rammstein-Drummer im Juni. Wie würde es um die Band weitergehen? Würde es nach der großen Tour um Jahr 2023 eine Fortsetzung geben?

Rammstein sind 2024 wieder auf Tour

Nun ist klar: Ja, Rammstein gehen wieder auf Tour. Und das schneller, als die meisten geahnt hatten. Bereits im kommenden Jahr stehen die nächsten Auftritte der Band an, die mit Songs wie „Sonne“ oder „Engel“ Fans auf der ganzen Welt begeistert.

Zunächst einmal jedoch scheint sich die Band auf Auftritte in Europa zu beschränken. So kündigte die Band via Instagram ihre „Europe Stadium Tour 2024“ an. In welchen Stadien Till Lindemann und Kollegen spielen, verriet die Band noch nicht. Klar ist jedoch: Am Montag (16. Oktober 2023) startet um 11 Uhr ein exklusiver Pre-Sale. Ab Mittwoch (18. Oktober 2023) kommen die Tickets dann auch in den freien Vorverkauf. Auch hier startet der Verkauf um 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Wo werden Rammstein spielen?

Die Fans jedenfalls sind schon ganz aus dem Häuschen. „Wer wartet mit Besonnenheit, der wird belohnt zur rechten Zeit“, zitiert zum Beispiel ein Fan bei Instagram aus dem Rammstein-Song „Rammlied“. Und ein anderer ergänzt: „Oh mein Gott. Das ist unglaublich. Wunderbar, Leute. Wir lieben euch so sehr.“ Während ein Dritter schreibt: „Durchdrehen…hyperventilieren…wieder durchdrehen. Beste Nachricht ever.“

Wie die dpa erfahren haben will, soll die Serie von Auftritten ähnlich umfangreich ausfallen wie der dritte Teil ihrer vergangenen Europatournee. Da spielten Rammstein zwischen Mai und August in 16 Stadien.