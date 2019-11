Rammstein: Til Lindemann zeigt unzensiertes Video und sorgt für Entsetzen

Dass Til Lindemann und seine Band Rammstein öfter mal für Aufregung sorgen, ist mittlerweile bekannt. Nun hat Rammstein-Star Til LIndemann sein neues Video zum Lied „Knebel“ in unzensierter Form gezeigt. Und die Fans sind größtenteils entsetzt von den Aufnahmen.

Für einen Abend und nur wenige Stunden war das Video als Weltpremiere auf einer Website zu sehen. Mittlerweile gibt es nur noch die zensierte Video-Version des Rammstein-Sängers bei Youtube zu finden. Und selbst diese Version ist nichts für Sensibelchen.

Rammstein: Neues Video von Til Lindemann ist nichts für Sensibelchen

Tausende Fans schalteten ein, um sich das unzensierte Video anzusehen. Und sie reagieren geschockt.

„Til, ich liebe dich sehr, aber was zur Hölle habe ich mir da gerade angesehen?“

„Das Video zu Knebel fängt ja eigentlich ruhig an, wüsste nicht, wieso man das zensieren müsste... ohh“

Ein andere Fan postet das Gif eines erschrockenen Hundes mit den Worten: „Als ich das Video sah, reagierte ich genauso.“

Das ist der Inhalt im Video

Unter anderem ist in dem Video zu sehen, wie sich Til Lindemann an der Vagina einer Frau zu schaffen macht. Und das endet blutig. Außerdem sieht man den Frontsänger als Wasserleiche in einem Gewässer herumdümpeln und andere Szenen, die nichts für schwache Nerven sind.

So oder so: Dem Rammstein-Musiker ist damit ein genialer Marketing-Clou gelungen. (fb)