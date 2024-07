Rammstein teilen Bild aus der ersten Reihe: Fans gehen aufeinander los

Am 26. Juli ist es so weit: Rammstein kehren zurück nach Gelsenkirchen. Dort wo vor wenigen Tagen noch zehntausende Swifties Freundschaftsarmbändchen tauschten und Selfies mit pinken Hütchen machten, dürfte es bei den insgesamt fünf Auftritten der Rockband um ihren umstrittenen Frontmann Till Lindemann nun deutlich härter zugehen.

Via Instagram verschafften Rammstein ihren Schalker Fans in unterschiedlichsten Postings vom Konzert in der RCF Arena in Reggio Emilia (Italien) schon einmal einen Eindruck davon, was sie bei den Konzerten am 26., 27., 29., 30. und 31. Juli 2024 erwarten dürfte.

Rammstein spielen gleich fünf Mal in Gelsenkirchen

Da sehen wir Feuer, einen breit grinsenden Till Lindemann, noch mehr Feuer, eine rot angeleuchtete Bühne, und ein Bild aus der ersten Reihe. Erschreckenderweise wurde dieses in den Kommentaren bei Instagram am meisten diskutiert. Der Grund? Auf dem Bild sieht man zwei Frauen, die sich hinter der Absperrung zur Bühne leidenschaftlich küssen.

In den Kommentaren häufen sich homophobe Äußerungen, Sätze wie „Kein Respekt für das erste Bild“ sind dabei noch die harmlosesten. Zum Glück jedoch gibt es deutlichen Widerstand.

„Jeder der mit dem ersten Bild unglücklich ist, verdient es, sich unwohl zu fühlen“

„Jeder der mit dem ersten Bild unglücklich ist, verdient es, sich unwohl zu fühlen“, heißt es beispielsweise von einem Nutzer. Ein anderer verweist sogar auf das Liedgut der Band: „Das erste Bild ist die Definition von: Liebe ist für alle da.“ Während eine Dritte schon den Blick auf Gelsenkirchen richtet: „Jaaaa…. meine Frau und ich sind nicht das einzige lesbische Paar bei einem Rammstein-Konzert. Freue mich auf Gelsenkirchen. Es ist nie ungemütlich in der Menge.“

Die fünf Rammstein-Konzerte in Gelsenkirchen sind restlos ausverkauft. Bei Eventim sind derzeit nur noch VIP-Tickets erhältlich (Stand: 25. Juli 2024, 6.30 Uhr).