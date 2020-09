Rammstein: DIESE Nachricht ist der Hammer – das Rätsel ist endlich gelöst

Ein kurzes Video muss nicht zwingend Aufruhe nach sich ziehen. Außer es ist von „Rammstein“. Es war DIE Sensation dieser Woche. Auf Facebook teilten „Rammstein“ ein nur eine Minute langes Video. Es zeigt eine sich ständig drehende blaue Blume. Eine Erklärung oder zumindest einen kurzen Kommentar zu dem Video gab die Band nicht ab.

Für die „Rammstein“-Fans war das Video jedoch eine Sensation. Schließlich hatte die Band bereits schon einmal ein Album herausgebracht, das eine große Blume zierte. Zwar war diese auf der Platte „Herzeleid“ aus dem Jahre 1995 in gelb und orange gehalten, doch die Ähnlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen.

Rammstein: Was bedeutet das mysteriöse Blumenvideo?

Zudem feiert das Erfolgsalbum mit Songs wie „Asche zu Asche“ und „Du riechst so gut“ in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Durchaus realistisch also, dass das neue Video etwas mit der Platte zu tun haben könnte.

Das sind Rammstein:

Rammstein ist eine deutsche Metal-Band

Sie wurde 1994 in Berlin gegründet

Rammstein glänzen auf Konzerten mit massiven Pyroshows

Viele ihrer Videos und Songs wurden kontrovers diskutiert

Das letzte Album erschien 2019

Wegen Corona wurde die geplante Tour verschoben

Die Konzerte in Deutschland werden 2021 nachgeholt

Tickets sind ausverkauft

Rammstein: Arbeitet die Band an einem neuen Album?

Und ja, es soll so sein. Das zumindest will die „Bild“ erfahren haben. Demnach befinde sich die Band derzeit in Frankreich, nehme im selben Studio, in dem auch das letzte „Rammstein“-Album entstanden war, neue Songs auf. So arbeiten „Rammstein“ gerade an einer Neuauflage von „Herzeleid“, sogar zwei oder drei neue Songs sollen dazukommen.

Das ist Till Lindemann:

Till Lindemann wurde am 4. Januar 1963 in Leipzig geboren

1994 gründete er die Band Rammstein

Lindemann spielt auch in seiner gleichnamigen Band „Lindemann“

Zudem, so „Bild“, sei sogar ein neues Album in Planung. Die Band soll dafür noch zwei Wochen in dem französischen Musikstudio bleiben.

