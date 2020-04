„Rambo“-Star Brian Dennehy ist tot

Schock für die Fernsehwelt: Brian Dennehy ist tot. Der Schauspieler starb laut „Hollywood Reporter“ Mittwochnacht eines natürlichen Todes. Er wurde 81 Jahre alt.

Brian Dennehy war vor allem in den 1980er-Jahren in vielen Filmen zu sehen. Weltweite Bekanntheit erlangte er durch seine Rolle des Bösewichts im Hollywood-Actionfilm „Rambo“.

Brian-Dennehy spielte Sherrif Will Teasle

In „Rambo“ spielte Dennehy an der Seite von Sylvester Stallone den Part des Sheriffs Will Teasle. Auch in Fernsehserien wie „Dallas“, „Der Denver-Clan“ und „The Blacklist“ war der Schauspieler zu sehen.

Dennehy war zweimal verheiratet und hat drei Kinder. Seine Tochter Elizabeth Dennehy ist ebenfalls Schauspielerin. (jhe/nr)