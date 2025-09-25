Neues Format für Vox-Star Ralf Dümmel: Doch eine Frage bleibt

Jetzt ist es offiziell! Was zunächst nur angenommen wurde, ist seit Donnerstag (25. September) vom Sender Sat.1 bestätigt. Vox-Star Ralf Dümmel, bekannt aus der Gründershow „Die Höhle der Löwen“, ist bald in einer anderen Sendung zu sehen.

Sat.1 und Joyn bringen gemeinsam ein völlig neues TV-Format mit dem Titel „Die Millionenidee“ auf die Fernsehbildschirme. Was erwartet die Zuschauer und was ist bislang schon bekannt?

Vox-Star Ralf Dümmel wird das Gesicht einer neuen Sat.1-Show

Ein Detail ist im Vergleich zu „Die Höhle der Löwen“ sehr ähnlich: Ralf Dümmel gibt kreativen Bewerbern die Möglichkeit ihre Ideen vorzustellen. Doch eines ist anders: Im Unterschied zur Vox-Show ist eine Unternehmensgründung im Vorfeld nicht erforderlich.

Außerdem müssen die Zuschauer auf einen hitzigen Bieterwettstreit mehrerer Investoren verzichten. Ralf Dümmel und die Sendung begleiten die Bewerber bei der Auswahl der Idee, der Umsetzung, der Verbesserung sowie dem Praxistest des Produktes.

Ralf Dümmel wirft dabei alles in die Waagschale und trägt allein das volle Risiko. Der Gewinn wird nach Abzug aller Kosten 50:50 geteilt. Sat.1-Senderchef Marc Rasmus erklärt zum Deal: „Man nennt Ralf Dümmel nicht umsonst ‚Mr. Regal‘. Seit 37 Jahren ist er erfolgreicher Unternehmer. […]Ich freue mich schon sehr auf seine Anpacker-Mentalität und seinen Enthusiasmus.“

„Aus einer richtig guten Idee kann ein echter Kassenschlager werden.“

Und auch der Vox-Star selbst meldete sich zu Wort. Er sagt: „Egal, ob’s nur ein paar hingekritzelte Worte auf ’nem Zettel sind, oder ein schief zusammengebauter Prototyp aus der Garage: Wenn da Herzblut drinsteckt, bin ich dabei. Aus einer richtig guten Idee kann ein echter Kassenschlager werden.“

Ralf Dümmel und der Sender fahnden jetzt schon fleißig nach interessierten Bewerbern. „Präsentiere deine Idee Ralf Dümmel, dem bekannten Unternehmer und Investor, der schon unzählige Produkte erfolgreich auf den Markt gebracht hat. Dank seiner Erfahrung, seinem engagierten Team und einem starken Netzwerk kann aus deiner Idee schon bald ein echtes Produkt werden, an dem du ein Leben lang verdienen kannst!“, lautet der Bewerbungsaufruf.

Schlussendlich bleibt es offen, wann genau „Die Millionenidee“ bei Sat.1 ausgestrahlt wird. Fest steht: Es wird im Jahr 2026 sein.