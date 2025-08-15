ZDF-„Starparade“ Moderator Rainer Holbe ist verstorben – er wurde 85 Jahre alt

In den 1970er- und 1980er-Jahren war Rainer Holbe einer der renommiertesten Moderatoren im deutschen Fernsehen.

Nun ist er nach Angaben seiner Tochter gegenüber der dpa am 15. August 2025 im Alter von 85 Jahren zu Hause in Frankfurt am Main verstorben.

Rainer Holbe prägte das Privatfernsehen maßgeblich

Rainer Holbe prägte gleich mehrere TV-Generationen. Von 1968 bis 1980 führte er als belebender Moderator durch die quotenstarke „Starparade“ im ZDF und lockte Millionen Zuschauer vor die Bildschirme.

++ auch für dich interessant: ZDF-Starkoch Johann Lafer in Rente? „Vielleicht reduziere ich irgendwann etwas das Tempo“ ++

Seine beruflichen Leistungen wurden mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. In den 1980er-Jahren wechselte Rainer Holbe zum damals noch jungen Privatfernsehen RTL, wo er zu den Moderatoren der ersten Stunde zählte.

1987 flimmerte erstmals eine Frühstücks- und Morgenausgabe bei RTL über die TV-Bildschirme. In den folgenden Jahren wurde der Rainer Holbe zu dessen Aushängeschild. Später wurde seine RTL-Talk „Die Woche“ mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet.

Er war ausgesprochen facettenreich

Doch sein Interesse ging noch weit über das tägliche Nachrichtengeschäft hinaus. Er hatte ein Faible für das Mysteriöse. In der RTL-Reihe „Unglaubliche Geschichten“ und später bei Sat.1 in „Phantastische Phänomene“ nahm er sich Themen wie Marien-Erscheinungen und UFOs vor und versuchte, sie wissenschaftlich zu erklären.

Auch als Autor setzte er Zeichen. In seinem Buch „Mitgeschöpfe – Die geheimen Kräfte der Tiere und Pflanzen“ setzte er sich für eine neue Partnerschaft zwischen allen Lebewesen ein.